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Enbiya Taha Biçer, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 87 kiloda Norveçli rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 21:17
Enbiya Taha Biçer, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda erkekler 87 kiloda mücadele eden Biçer, finalde Norveç'ten Richard Andre Ordemann'ı mağlup ederek altın madalyayı kazandı.

Biçer'in final yolculuğu, yarı finalde Yunanistan'dan Vasileios Tholiotis'i yenmesiyle başladı. Final müsabakasında ise güçlü performansıyla Norveçli rakibini rahat bir şekilde geçen Biçer, altın madalyanın sahibi oldu.

Bu zafer, Türk tekvando sporunun uluslararası alandaki başarılarına bir yenisi olarak eklendi. Enbiya Taha Biçer'in Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda elde ettiği altın madalya, Türk sporunun gurur kaynaklarından biri oldu.

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