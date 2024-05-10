Enbiya Taha Biçer, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda erkekler 87 kiloda mücadele eden Biçer, finalde Norveç'ten Richard Andre Ordemann'ı mağlup ederek altın madalyayı kazandı.



Biçer'in final yolculuğu, yarı finalde Yunanistan'dan Vasileios Tholiotis'i yenmesiyle başladı. Final müsabakasında ise güçlü performansıyla Norveçli rakibini rahat bir şekilde geçen Biçer, altın madalyanın sahibi oldu.

Bu zafer, Türk tekvando sporunun uluslararası alandaki başarılarına bir yenisi olarak eklendi. Enbiya Taha Biçer'in Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda elde ettiği altın madalya, Türk sporunun gurur kaynaklarından biri oldu.