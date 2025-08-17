DOLAR
Enes Bandırma Başpehlivan Oldu — Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası Yayladağı'nda

Yayladağı'ndaki Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası'nda Enes Bandırma başpehlivan, Emin Mutlusoy minikler şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 22:48
Enes Bandırma başpehlivan oldu

Yayladağı'nda Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası tamamlandı

Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat Festivali kapsamında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonasında Enes Bandırma başpehlivan unvanını kazandı. Aynı gün yapılan Minikler Türkiye Şampiyonasında ise Emin Mutlusoy başpehlivan oldu.

Organizasyon, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı Belediyesi, Yayladağı Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından Devrent Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Şampiyonaya Türkiye, İran, Dağıstan ve Gürcistan olmak üzere toplam 670 sporcu katıldı. Güreş ağalığını ise emekli vali Lütfullah Bilgin üstlendi.

Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası ağır sıklet finalinde Enes Bandırma, rakibi İbrahim Güleç'i yenerek başpehlivan oldu. Minikler Türkiye Şampiyonası finalinde ise Emin Mutlusoy, Yüşa Samet Erce'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek derece alan sporcuları kutladı. Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ise festivalin dün başlayan çeşitli etkinliklerle devam edip, bu iki güreş şampiyonasının birlikte tamamlandığını belirtti.

