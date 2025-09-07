Enes Doğan, 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu
Altın kemer Doğan'ın oldu
673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasında Enes Doğan, Feyzullah Aktürk'ü yenerek altın kemerin sahibi oldu.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda üç gün süren organizasyona, 70'ten fazla başpehlivan ile 1500'ün üzerinde pehlivan katıldı.
CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı olan 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde geçen yılın şampiyonu Enes Doğan ile Feyzullah Aktürk, başpehlivanlık final güreşinde karşılaştı.
Final karşılaşmasında yarım saatlik normal sürede kazanan çıkmaması üzerine geçilen puanlama bölümünde Doğan, Aktürk'e üstünlük sağlayarak 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın da izlediği final müsabakasına güreşseverler yoğun ilgi gösterdi.
