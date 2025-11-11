Enes Özdemir İslami Dayanışma Oyunları’nda Altın Madalya

Milli karateci Enes Özdemir, Riyad’daki 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda erkekler kata bireyselde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 20:13
Enes Özdemir, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunlarında karatede Türkiye’yi temsil ederek erkekler kata bireyselde altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışmanın Özeti

Riyad’daki organizasyonda mücadele eden milli sporcu, kata branşında sergilediği performansla jüriyi ikna ederek podyumun en üst basamağına çıktı. Enes Özdemir’in başarısı, Türkiye’nin karate branşındaki iddiasını sürdürdüğünü gösterdi.

Enes Özdemir ve Türkiye karate takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları’ndaki müsabakalarda önemli bir başarı elde etmiş oldu.

