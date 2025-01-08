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Enes Ünal, Çapraz Bağ Yırtığıyla Sezonu Kapattı

Enes Ünal, sağ ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonu kapatarak önemli bir rehabilitasyon sürecine girecek.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:37
Enes Ünal, Çapraz Bağ Yırtığıyla Sezonu Kapattı

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Enes Ünal, sağ ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonu kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Enes Ünal'ın bu haftaki antrenman sırasında sağ ön çapraz bağında yırtık oluştuğunu doğrulamaktan büyük üzüntü duyuyoruz" denildi. Açıklamada, 27 yaşındaki golcünün dünkü antrenmanda sakatlandığı belirtilerek, "Enes için önemli bir rehabilitasyon dönemi başlıyor. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak ve kulübün tıbbi ve performans ekibi ona mümkün olan her şekilde destek olacak ve iyileşme süreciyle ilgili güncel bilgiler vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Milli futbolcu, Premier Lig'de bu sezon Bournemouth formasıyla 17 maçta 2 gol, 1 asist kaydetmişti.

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