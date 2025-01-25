Engeli Aşan Tuana'dan Türkiye Üçüncülüğü ve Olimpiyat Hedefi

Antrenöründen Full Destek

Antrenör Ahmet Gün, Tuana’yı tesadüfen fark ettiğini ve ailesinin de onayıyla spor hayatına kazandırdığını belirtti. İlk katıldığı Türkiye şampiyonasında başarısı ile dikkat çeken Tuana’nın, uluslararası yarışmalarda da boy göstermesi ve 2028 Paralimpik Oyunları'na katılması için tüm desteklerini sunmaya devam edeceklerini ekledi.

“Tuana'nın hayatı spor ile değişti” diyen Gün, genç sporcunun sosyal becerilerinin ve arkadaşlarıyla olan iletişiminin geliştiğini de sözlerine ekledi. Tuana, spor sayesinde kaybettiği öz güvenini geri kazanmanın yanı sıra hayatının anlam bulduğunu ifade ediyor.

Öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı tekvandoda, katıldığı ilk şampiyonada Türkiye üçüncüsü olmayı başaran 17 yaşındaki bedensel engelli sporcu Tuana Çelik (sağda), uluslararası organizasyonlarda da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı tekvandoda, katıldığı ilk şampiyonada Türkiye üçüncüsü olmayı başaran 17 yaşındaki bedensel engelli sporcu Tuana Çelik (sağda), uluslararası organizasyonlarda da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.