Engeli Aşan Tuana'dan Türkiye Üçüncülüğü ve Olimpiyat Hedefi

Engeline Meydan Okuyan Tuana, İlk Tekvando Şampiyonasında Madalya Sevinci Yaşadı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 8 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu bedensel engelli kalan Tuana Çelik, 17 yaşında hayallerinin peşinden koşmayı sürdürüyor. Öğretmeni Ahmet Gün’ün yönlendirmesi ile 2,5 yıl önce tekvandoya başlayan Tuana, ilk kez katıldığı Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı.
Hedefi Uluslararası Arenada Türk Bayrağını Dalgalandırmak
Tekvando eğitimine Yerköy Tekvando Spor Okulu’ndan Ahmet Gün eşliğinde başlayan Tuana, Türkiye'de düzenlenen ilk organizasyon olan Ankara’daki şampiyonada ödül kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Şimdi ise 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’na hazırlanarak milli takım forması ile büyük başarı hedefliyor.
“Hedefim Olimpiyatlarda Ülkemizi Temsil Etmek”
Tuana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya tesadüfen başladığını belirterek, “Hocamın görev yaptığı okula tesadüfen gittim ve ona para tekvandonun faydalarını anlattığı için, ailemle birlikte bu kararı aldık” dedi. İlk turnuva deneyiminden üçüncülükle döndüğünü ifade eden Tuana, milli takıma seçilmenin mutluluğunu yaşadı. Antalya’da ki turnuvada daha iyi bir derece elde etmeyi amaçladığını ifade eden Tuana, “Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istiyorum” Antrenör Ahmet Gün, Tuana’yı tesadüfen fark ettiğini ve ailesinin de onayıyla spor hayatına kazandırdığını belirtti. İlk katıldığı Türkiye şampiyonasında başarısı ile dikkat çeken Tuana’nın, uluslararası yarışmalarda da boy göstermesi ve 2028 Paralimpik Oyunları'na katılması için tüm desteklerini sunmaya devam edeceklerini ekledi. “Tuana'nın hayatı spor ile değişti” diyen Gün, genç sporcunun sosyal becerilerinin ve arkadaşlarıyla olan iletişiminin geliştiğini de sözlerine ekledi. Tuana, spor sayesinde kaybettiği öz güvenini geri kazanmanın yanı sıra hayatının anlam bulduğunu ifade ediyor. Öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı tekvandoda, katıldığı ilk şampiyonada Türkiye üçüncüsü olmayı başaran 17 yaşındaki bedensel engelli sporcu Tuana Çelik (sağda), uluslararası organizasyonlarda da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor. Öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı tekvandoda, katıldığı ilk şampiyonada Türkiye üçüncüsü olmayı başaran 17 yaşındaki bedensel engelli sporcu Tuana Çelik (sağda), uluslararası organizasyonlarda da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.
Antrenöründen Full Destek
Antrenör Ahmet Gün, Tuana’yı tesadüfen fark ettiğini ve ailesinin de onayıyla spor hayatına kazandırdığını belirtti. İlk katıldığı Türkiye şampiyonasında başarısı ile dikkat çeken Tuana’nın, uluslararası yarışmalarda da boy göstermesi ve 2028 Paralimpik Oyunları'na katılması için tüm desteklerini sunmaya devam edeceklerini ekledi.
“Tuana'nın hayatı spor ile değişti” diyen Gün, genç sporcunun sosyal becerilerinin ve arkadaşlarıyla olan iletişiminin geliştiğini de sözlerine ekledi. Tuana, spor sayesinde kaybettiği öz güvenini geri kazanmanın yanı sıra hayatının anlam bulduğunu ifade ediyor.
Öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı tekvandoda, katıldığı ilk şampiyonada Türkiye üçüncüsü olmayı başaran 17 yaşındaki bedensel engelli sporcu Tuana Çelik (sağda), uluslararası organizasyonlarda da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.
Öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı tekvandoda, katıldığı ilk şampiyonada Türkiye üçüncüsü olmayı başaran 17 yaşındaki bedensel engelli sporcu Tuana Çelik (sağda), uluslararası organizasyonlarda da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.