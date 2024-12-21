ENKA Spor Kulübü, Zeren Group Türkiye Tenis Ligi Kadınlar Şampiyonu Oldu

ENKA Spor Kulübü, Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nin Kadınlar Şampiyonu

ENKA Spor Kulübü, Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nin kadınlar kategorisinde şampiyonluk unvanını kazandı. Final müsabakasında Alaçatı Tenis Kulübü'nü 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden ENKA, bu başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı.

Final Müsabakaları Taç Spor Kulübü Tesisleri'nde Yapıldı

Tüm Türkiye'den 13 takım ve 45 sporcunun mücadele ettiği ligde, kadınların final müsabakaları Taç Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Final Serisinin Detayları

Final serisinde iki tekler ve bir çiftler maçı yapıldı. İlk tekler maçında ENKA'nın Çağla Büyükakçay, Alaçatı'nın Ece Gencer'i 6-0'lık bir skorla 2-0 yenerek etkin bir başlangıç yaptı. İkinci tekler maçında, ENKA'nın Ayla Aksu, Alaçatı'dan Selina Atay'ı 6-1'lik sonuçla 2-0 mağlup etti. Serinin son maçında ise ENKA'nın çiftleri İpek Öz-Doğa Türkmen, Alaçatı'dan Defne Çırpanlı-Ece Gencer çiftini 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek seriyi komple kazandı.

Ödül Töreni ve Sıralama

Maçların ardından düzenlenen ödül töreninde, sporculara ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve yönetim kurulu üyeleri Ali Rıza Ceylan, Eda Sevaioğlu Tan ile Zeren Group yönetim kurulu üyesi Seda Zeren Adıgüzel takdim etti.

Final müsabakalarının ardından organizasyonun kadınlar sıralaması şu şekilde oluştu:

1. Enka Spor Kulübü

Enka Spor Kulübü 2. Alaçatı Tenis Kulübü

Alaçatı Tenis Kulübü 3. TED Spor Kulübü

TED Spor Kulübü 4. Green Tenis Golf Spor Kulübü

Green Tenis Golf Spor Kulübü 5. Yenigün Tenis Spor Kulübü

Yenigün Tenis Spor Kulübü 6. Antalya Tenis İhtisas Spor Kulübü

Not: 1955 Batman Belediye Spor Kulübü ve Karşıyaka Spor Kulübü, turnuvadan çekildikleri için 8. sırada yer aldılar.