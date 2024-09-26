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ENKA Su Topu Takımı İlk Maçında Rahat Kazandı

ENKA, 2023 Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri'nde CN Sant Andreu'yu 16-7 yenerek galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 23:10
ENKA Su Topu Takımı İlk Maçında Rahat Kazandı

ENKA'nın Avrupa Kupası Öyküsü Başlıyor

2023 Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri D Grubu ilk maçında ENKA, CN Sant Andreu ile karşı karşıya geldi. Maç, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapıldı ve ENKA, rakibini 16-7 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

Karşılaşma, ENKA'nın ilk çeyreği 4-0 ve ikinci çeyreği 8-1 önde tamamlayarak domine ettiği bir mücadeleye sahne oldu. ENKA, toplamda 9 sayı farkla sahadan galip ayrılmayı başardı.

Gruptaki Diğer Takımlar

ENKA ve CN Sant Andreu'nun yanı sıra grupta Havk Mladost (Hırvatistan), GS Apollon Smyrnis (Yunanistan) ve VA Cattaro Motor (Karadağ) takımları yer alıyor.

Bir Sonraki Maç

ENKA, bir sonraki maçında 28 Eylül'de GS Apollon Smyrnis ile karşılaşacak. Takımın bu maçta da başarılı sonuçlar alması bekleniyor.

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