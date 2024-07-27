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Enver Yıldırım Paris'ten Umutlu Ayrılıyor

Milli eskrimci Enver Yıldırım, 2024 Olimpiyatları'nda elenmesine rağmen uzun bir yolculukları olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 14:47
Enver Yıldırım Paris'ten Umutlu Ayrılıyor

Enver Yıldırım Paris'ten Üzgün Ayrılıyor

Milli eskrimci Enver Yıldırım, 2024 Paris Olimpiyatları'nın ilk gününde kılıç kategorisinde mücadele etti. Yıldırım, İtalyan rakibi Luca Curatoli ile yaptığı müsabakada 15-10'luk skorla elendi.

"Kayıp Üzüntü Verdi"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Çok çalışmıştık ama maalesef ilk maçta kaybetmek üzdü." sözleriyle duygularını dile getirdi. Zorlu geçen karşılaşmada ufak hataların karşılaşmanın sonucunu etkilediğini belirten Yıldırım, "Eskrimde üst üste birkaç sayı alabiliyorsunuz. Bir ara rakibi yakaladım ancak üstünlüğümü devam ettiremedim." dedi.

Gelecek için Umutlu

Elendikten sonra, "Yolculuk bitmedi, daha çok uzun yolumuz var. İnşallah daha çok çalışıp ay-yıldıza yakışır şekilde mücadele edeceğiz." ifadesiyle geleceğe dair umut dolu bir mesaj verdi. Yıldırım, ulusal takım adına mücadele etmeye ve kazanmaya devam edeceğini belirtti.

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