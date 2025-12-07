Erciyes 38 FK Deplasmanda 3-1 Yenildi: Kilis 1984 A.Ş. Galip

TFF 3. Lig 2. Grup 12. haftasında Erciyes 38 FK, Kilis 1984 A.Ş’ye 3-1 mağlup oldu; Kağan Özkan çift, Bora Taşdemir ve Çağrı Yağız Yasak golleri kaydetti.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 02:13
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 02:13
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Erciyes 38 FK, ligin 12. haftasında deplasmanda oynadığı mücadelede Kilis 1984 A.Ş'ye 3-1 mağlup oldu. Maç erken ve son dakikalarda atılan gollerle ev sahibi takımın galibiyetiyle sonuçlandı.

Maç Detayları

Stat: Kilis 7 Aralık Stadyumu

Hakemler: Güray Şaylan, Ayşenur Karakoç, Berat Binbir

Kadrolar

Kilis 1984 A.Ş: Yuşa Tığrak, Kağan Özkan, Selahattin Furkan, Halilcan Doğan, Abidin Durma, Bora Taşdemir, (Bahadır dk.84), Remzi Kolcuoğlu, (Mustafa 74), Mert Ali Demir, (Batın dk.63), Cabbar Samancı, Emre Şimşek, Kazım Efe

Erciyes 38 FK: Kadem Burak, M.Eren Arıkan, Batuhan Kazancı, (Muhammet Enes Doğan dk.43), Mehmet Eren Sıngın, (Berat İşkol dk.72), Utku Burak Kunduzcu, Hüseyin Ekici, Çağrı Yağız Yasak, Sarp Ekinci, Ahmet Kağan Malatyalı, Utkan Gökçen, (Alperen Öztaş dk.43), Berke Kayar, (Mahir Işkın dk.73)

Goller

Goller: Bora Taşdemir (dk.3), Kağan Özkan (dk.34 ve 90+9) (Kilis 1984 Spor), Çağrı Yağız Yasak (dk.80 penaltı) (Erciyes 38 FK)

Cezalar ve Kartlar

Kırmızı kart: Cabbar Samancı (dk.79) (Kilis 1984 A.Ş)

Sarı kartlar: Bora Taşdemir, Yuşa Tığrak, Kağan Özkan, Furkan Cöcü (Kilis 1984 A.Ş), Utku Burak Kunduzcu, Sarp Ekinci, Çağrı Yağız Yasak (Erciyes 38 FK)

Maç, Kilis 7 Aralık Stadyumu’nda oynandı ve ev sahibi takımın erken golü ile başlayan karşılaşma, son dakika vuruşuyla Kağan Özkan’ın skoru perçinlemesiyle noktalandı.

