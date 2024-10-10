Erciyes 38 Futbol, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tura Yükseldi

Erciyes 38 Futbol, Ziraat Türkiye Kupası'nda Zafer Elde Etti
Erciyes 38 Futbol, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turunda Orduspor 1967 ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleşen heyecan dolu karşılaşmada ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Erciyes 38, bir üst tura yükselmeyi başardı.
Karşılaşmanın Detayları
Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken, ikinci yarının başında Erciyes 38'in oyuncusu Taha Yeşilbaş, 46. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Orduspor 1967, 67. dakikada Ömer Alper Tatlısu ile eşitliği sağladı.
Normal süresi 1-1 biten müsabaka, uzatmalara taşındı. Uzatmalarda Erciyes 38, 98. dakikada Ziyahan Erbaşı'nın attığı golle skoru 2-1'e taşıyarak maçı kazanmayı başardı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sonuçlar ve Hedefler
Bu galibiyetle birlikte Erciyes 38 Futbol, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının sonunu getirerek, 3. turda mücadele etmeye hak kazandı.