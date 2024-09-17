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Erciyes Kupası Heyecanı Başlıyor

Erciyes Kupası, kadın basketbolunda heyecan dolu maçlara ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 14:22
Erciyes Kupası Heyecanı Başlıyor

18. Erciyes Kupası Yarın Sahne Alıyor

Basketbol dünyasında büyük bir merakla beklenen 18. Erciyes Kupası, Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından düzenleniyor. Turnuvanın ilk maçı yarın başlayacak.

Turnuva Detayları

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 18-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte 4 takım mücadele edecek.

Katılımcı Takımlar

  • Melikgazi Kayseri Basketbol
  • Galatasaray Çağdaş Faktoring
  • Emlak Konut
  • Danilo's Pizza Bursa Ant Spor

İlk Gün Maçları

Turnuvanın ilk gününde iki önemli karşılaşma oynanacak:

  • Galatasaray Çağdaş Faktoring vs. Danilo's Pizza Bursa Ant Spor
  • Emlakkonut vs. Melikgazi Kayseri Basketbol

Basketbolseverlerin dikkatine! Tüm maçlar ücretsiz olarak izlenebilecek.

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