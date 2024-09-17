Erciyes Kupası Heyecanı Başlıyor

18. Erciyes Kupası Yarın Sahne Alıyor
Basketbol dünyasında büyük bir merakla beklenen 18. Erciyes Kupası, Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından düzenleniyor. Turnuvanın ilk maçı yarın başlayacak.
Turnuva Detayları
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 18-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte 4 takım mücadele edecek.
Katılımcı Takımlar
- Melikgazi Kayseri Basketbol
- Galatasaray Çağdaş Faktoring
- Emlak Konut
- Danilo's Pizza Bursa Ant Spor
İlk Gün Maçları
Turnuvanın ilk gününde iki önemli karşılaşma oynanacak:
- Galatasaray Çağdaş Faktoring vs. Danilo's Pizza Bursa Ant Spor
- Emlakkonut vs. Melikgazi Kayseri Basketbol
Basketbolseverlerin dikkatine! Tüm maçlar ücretsiz olarak izlenebilecek.