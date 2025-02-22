Erciyes, Spor Turizminin 'Amiral Gemisi' Olacak

Erciyes, Spor Turizminde Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Erciyes Kayak Merkezi, Mart ayında FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak spor turizminin 'amiral gemisi' olma yolunda önemli bir adım atacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, bu prestijli organizasyonla birlikte Türkiye Motokros Şampiyonası'nın da yaz aylarında burada düzenlenmesini istediklerini duyurdu.

Kayıtlar Devam Ediyor

Kayseri'nin ev sahipliği yapacağı 14-15 Mart tarihlerindeki FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Akülke, 14 ülkeden 32 sporcunun başvurduğu bu heyecan verici etkinlikte kayıtların devam ettiğini açıkladı. Akülke, spor turizminin Türkiye'nin tanıtımında önemli bir rol oynayacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Ülkenin tanıtımında spor turizminin lokomotif olacağına inanıyoruz. Bunun da başlangıcı 2025 yılı. Amiral gemimiz de Erciyes olacak. Erciyes, özellikle ekstrem sporlar konusundaki doğal zenginlikleri ile dikkat çekiyor."

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na İlgi Büyük

TMF Başkan Vekili Ogün Baysan, Erciyes'teki parkurun federasyonun teknik ekibi tarafından hazırlandığını belirterek, "Erciyes, dünyada bu spora bambaşka bir renk kattı. Şampiyonaya özellikle kuzey ülkelerden büyük katılım sağlanacak. Finlandiya, Norveç, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerden sporcular burada start alacak." dedi.

Baysan, tüm kar motosikleti tutkunlarını etkinliğin yapılacağı Erciyes'e davet etti. Bu tür organizasyonlarla birlikte Erciyes'in popülaritesinin artacağına inandıklarını ifade etti.