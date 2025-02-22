Erciyes, Spor Turizminin 'Amiral Gemisi' Olacak

Erciyes Kayak Merkezi, Mart'ta Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak spor turizminde önemli bir rol üstlenecek.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 13:24
Erciyes, Spor Turizminin 'Amiral Gemisi' Olacak

Erciyes, Spor Turizminde Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Erciyes Kayak Merkezi, Mart ayında FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak spor turizminin 'amiral gemisi' olma yolunda önemli bir adım atacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, bu prestijli organizasyonla birlikte Türkiye Motokros Şampiyonası'nın da yaz aylarında burada düzenlenmesini istediklerini duyurdu.

Kayıtlar Devam Ediyor

Kayseri'nin ev sahipliği yapacağı 14-15 Mart tarihlerindeki FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Akülke, 14 ülkeden 32 sporcunun başvurduğu bu heyecan verici etkinlikte kayıtların devam ettiğini açıkladı. Akülke, spor turizminin Türkiye'nin tanıtımında önemli bir rol oynayacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Ülkenin tanıtımında spor turizminin lokomotif olacağına inanıyoruz. Bunun da başlangıcı 2025 yılı. Amiral gemimiz de Erciyes olacak. Erciyes, özellikle ekstrem sporlar konusundaki doğal zenginlikleri ile dikkat çekiyor."

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na İlgi Büyük

TMF Başkan Vekili Ogün Baysan, Erciyes'teki parkurun federasyonun teknik ekibi tarafından hazırlandığını belirterek, "Erciyes, dünyada bu spora bambaşka bir renk kattı. Şampiyonaya özellikle kuzey ülkelerden büyük katılım sağlanacak. Finlandiya, Norveç, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerden sporcular burada start alacak." dedi.

Baysan, tüm kar motosikleti tutkunlarını etkinliğin yapılacağı Erciyes'e davet etti. Bu tür organizasyonlarla birlikte Erciyes'in popülaritesinin artacağına inandıklarını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası: Türkiye 5 Altın Madalya Kazandı
2
Nurettin Açıkalın, Kayserispor'un Yeniden Başkanı
3
Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile Konyaspor 1-1 Berabere Kaldı
4
San Antonio Spurs'ün Yıldızı Victor Wembanyama Sezonu Kapattı
5
On Hotels Alanya Belediyespor, Cizre Belediyespor'u 3-0 Geçti
6
Vincic, Süper Lig'in 136. Yabancı hakemi olarak sahne alacak
7
Milli Judocu Tuğçe Beder, 2028 Olimpiyatları İçin Hedef Büyüttü

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!