Erciyes'te Cumhuriyet'in 102. Yılında Zirve Tırmanışı

Cumhuriyet'in 102. yılı nedeniyle Türkiye'nin çeşitli illerinden Kayseri'ye gelen 120 dağcı, Erciyes'te 35'incisi düzenlenen zirve tırmanışına katıldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 19:54
Kayseri'de 120 dağcı 35'inci etkinlik için buluştu

Türkiye'nin çeşitli illerinden Kayseri'ye gelen dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla Erciyes'e tırmanış başlattı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Dağcılık İl Temsilciliği tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen tırmanışa farklı illerden 120 dağcı katıldı.

Erciyes'in Tekir bölgesinden hareket eden dağcılar, 2 bin 800 metredeki Çobanini Mevkisinde kamp kurarak geceyi orada geçirecek.

Yarın sabaha karşı zirve tırmanışına başlayacak dağcılar, saat 8.30 gibi Erciyes'in zirvesine ulaşmayı hedefliyor.

Tırmanış öncesi AA muhabirine açıklama yapan Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, "Yarın zirveye ulaşıp orada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşımızı okuyacağız. Cumhuriyet'i kuran Atatürk'ün silah arkadaşlarına ve Atatürk'ümüze minnetimizi bir kere daha dile getireceğiz." dedi.

Yılmaz, tırmanışın yaklaşık 5 buçuk saat sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

