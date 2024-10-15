DOLAR
34,23 0,16%
EURO
37,38 0,18%
ALTIN
2.916,29 0,09%
BITCOIN
2.311.220,61 -2,36%

Erciyes'te ITF Uluslararası Tenis Turnuvası Devam Ediyor

Uluslararası Tenis Federasyonu öncülüğünde Erciyes'te düzenlenen turnuva, 26 ülkeden sporcuları ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:22
Erciyes'te ITF Uluslararası Tenis Turnuvası Devam Ediyor

Erciyes'te ITF Uluslararası Tenis Turnuvası Başladı

Kayseri'nin Erciyes bölgesinde devam eden ITF Uluslararası Tenis Turnuvası, dünya genelinden katılımcılarla dolup taşıyor. Turnuva, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde, Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademisi (MTA) işbirliğiyle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. desteğiyle düzenleniyor.

Sporcular Yüksek Rakımda Yarışıyor

Turnuva, Erciyes Hisarcık Kapı bölgesinde kurulan tesislerde, toplamda 12 kortta gerçekleşiyor. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya, Tayland, Kazakistan, İran, Kolombiya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi 26 ülkeden sporcular bu zorlu mücadelede yer alıyor.

Tennis Organisation temsilcisi Mert Güneş Saraçoğlu, turnuvanın geçmişte uzun süre Antalya’da yapıldığını belirterek, bu yılki organizasyonun Türkiye'de ilk defa 2.300 rakımda gerçekleştirildiğini vurguladı. Saraçoğlu, "Birçok sporcu, yüksek rakımda performans sergileyerek kondisyonlarını geliştiriyor," şeklinde konuştu.

Ödüller ve Son Tarih

Şampiyon olan sporcular, uluslararası sıralamada 50 puan kazanma hakkı elde ediyor. Turnuva, 3 Kasım'da sona erecek.

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası devam ediyor. Erciyes Hisarcık Kapı...

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası devam ediyor. Erciyes Hisarcık Kapı bölgesine kurulan tesisteki 12 kortta, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya, Tayland, Kazakistan, İran, Kolombiya ve KKTC gibi 26 ülkeden sporcuların mücadeleleri sürüyor.

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası devam ediyor. Erciyes Hisarcık Kapı...

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası devam ediyor. Erciyes Hisarcık Kapı bölgesine kurulan tesisteki 12 kortta, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya, Tayland, Kazakistan, İran, Kolombiya ve KKTC gibi 26 ülkeden sporcuların mücadeleleri sürüyor.

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası devam ediyor. Erciyes Hisarcık Kapı...

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası devam ediyor. Erciyes Hisarcık Kapı bölgesine kurulan tesisteki 12 kortta, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya, Tayland, Kazakistan, İran, Kolombiya ve KKTC gibi 26 ülkeden sporcuların mücadeleleri sürüyor.

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası devam ediyor. Erciyes Hisarcık Kapı...

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası devam ediyor. Erciyes Hisarcık Kapı bölgesine kurulan tesisteki 12 kortta, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya, Tayland, Kazakistan, İran, Kolombiya ve KKTC gibi 26 ülkeden sporcuların mücadeleleri sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklara Başladı
2
Türkiye Motokros Şampiyonası İstanbul'da Start Alıyor
3
Eren Üçlertoprağı TOSFED Başkanlığına Yeniden Seçildi
4
Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor
5
2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Heyecanı Başlıyor
6
Erciyes'te ITF Uluslararası Tenis Turnuvası Devam Ediyor
7
Atıcılık Dünya Kupası Finali: Buğra Selimzade 7. Sırayı Aldı

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor