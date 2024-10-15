Erciyes'te ITF Uluslararası Tenis Turnuvası Devam Ediyor

Erciyes'te ITF Uluslararası Tenis Turnuvası Başladı

Kayseri'nin Erciyes bölgesinde devam eden ITF Uluslararası Tenis Turnuvası, dünya genelinden katılımcılarla dolup taşıyor. Turnuva, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde, Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademisi (MTA) işbirliğiyle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. desteğiyle düzenleniyor.

Sporcular Yüksek Rakımda Yarışıyor

Turnuva, Erciyes Hisarcık Kapı bölgesinde kurulan tesislerde, toplamda 12 kortta gerçekleşiyor. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya, Tayland, Kazakistan, İran, Kolombiya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi 26 ülkeden sporcular bu zorlu mücadelede yer alıyor.

Tennis Organisation temsilcisi Mert Güneş Saraçoğlu, turnuvanın geçmişte uzun süre Antalya’da yapıldığını belirterek, bu yılki organizasyonun Türkiye'de ilk defa 2.300 rakımda gerçekleştirildiğini vurguladı. Saraçoğlu, "Birçok sporcu, yüksek rakımda performans sergileyerek kondisyonlarını geliştiriyor," şeklinde konuştu.

Ödüller ve Son Tarih

Şampiyon olan sporcular, uluslararası sıralamada 50 puan kazanma hakkı elde ediyor. Turnuva, 3 Kasım'da sona erecek.

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası devam ediyor. Erciyes Hisarcık Kapı bölgesine kurulan tesisteki 12 kortta, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya, Tayland, Kazakistan, İran, Kolombiya ve KKTC gibi 26 ülkeden sporcuların mücadeleleri sürüyor.

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası devam ediyor. Erciyes Hisarcık Kapı bölgesine kurulan tesisteki 12 kortta, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya, Tayland, Kazakistan, İran, Kolombiya ve KKTC gibi 26 ülkeden sporcuların mücadeleleri sürüyor.

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası devam ediyor. Erciyes Hisarcık Kapı bölgesine kurulan tesisteki 12 kortta, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya, Tayland, Kazakistan, İran, Kolombiya ve KKTC gibi 26 ülkeden sporcuların mücadeleleri sürüyor.

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası devam ediyor. Erciyes Hisarcık Kapı bölgesine kurulan tesisteki 12 kortta, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya, Tayland, Kazakistan, İran, Kolombiya ve KKTC gibi 26 ülkeden sporcuların mücadeleleri sürüyor.