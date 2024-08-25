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Erciyes'te Uluslararası Bisiklet Heyecanı Devam Ediyor

Kayseri'de Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları sürerken, sporcular 128 kilometrelik etapta mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 10:49
Erciyes'te Uluslararası Bisiklet Heyecanı Devam Ediyor

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Başladı

Kayseri'de, Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, büyük bir coşkuyla devam ediyor. Yarışların ikinci günü Grand Prix Kaisareia etabı, uluslararası standartlarda gerçekleştiriliyor. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan bu etkinlik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle organize ediliyor.

Yarışlarda 10 Ülkeden 66 Sporcu Mücadele Ediyor

Etkinliğe katılan sporcular, Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Avusturalya, İngiltere, Japonya, Ukrayna, Venezuela, İran, Eritre ve Kazakistan gibi ülkelerden 128 kilometrelik parkurda pedal çeviriyor. Eş zamanlı olarak düzenlenen Kayseri MTB Kupası yarışlarında ise, Türkiye, Yunanistan, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve İran'dan 90 sporcu mücadele edecek.

Spor Şehri Olma Hedefi

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır bisiklet yarışları düzenlediklerini belirtti. Elcuman, "Spor şehri olma yolunda ilerliyoruz. Bugün 166. bisiklet yarışımıza start verdik. 167. yarışımızı da yine Erciyes'te gerçekleştireceğiz. Bu yıl iki ayrı yarış bir arada yapılmakta. Parkurlarımız çok özel." diyerek, etkinliğin Kayseri'nin tarihi ve turistik değerlerini tanıtmak açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı...

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı koşuluyor. Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katılıyor.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı...

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı koşuluyor. Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katılıyor.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı...

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı koşuluyor. Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katılıyor.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı...

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı koşuluyor. Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katılıyor.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı...

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı koşuluyor. Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katılıyor.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı...

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı koşuluyor. Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katılıyor.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı...

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci gününde Grand Prix Kaisareia etabı koşuluyor. Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katılıyor.

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