Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Heyecanı

Erciyes'te Bisiklet Yarışları Başlıyor

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, bu hafta sonu spor tutkunlarını bir araya getirecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, Erciyes, kış sporlarının yanı sıra yaz aylarında da birçok spor dalında profesyonel antrenman fırsatları sunarak dikkat çekiyor.

Yarışlar Hangi Tarihlerde Gerçekleşecek?

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun organizasyonu ile Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takvimine uygun olarak 24-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Erciyes Uluslararası Yol Yarış serisi, büyük bir katılım sağlayacak.

Küresel Katılım

Bu önemli etkinlikte Türkiye’nin yanı sıra İsviçre, Avustralya, İngiltere, Japonya, Ukrayna, Venezuela, İran, Eritre ve Kazakistan gibi ülkelerden toplamda 70 profesyonel bisikletçi mücadele edecek.

Parkur ve Etaplar

Yarışlar, 24 Ağustos tarihinde Grand Prix Soğanlı etabı ile başlayacak. 113 kilometre uzunluğundaki parkur, Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü'nden başlayıp aynı noktada sona erecek. Etkinlik, Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini kapsayan alanlarda gerçekleşecek.

Yarışlar, ayrıca Grand Prix Kaisareia etabı ile devam edecek. Bu etabın parkuru ise 128 kilometre uzunluğunda olup, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da sona erecek.

Dağ Bisikleti Kupası da Var

Aynı tarihlerde, Kayseri'de Dağ Bisikleti Kupası da düzenlenecek. Bisiklet severler için heyecan dolu bir hafta sonu bekleniyor.