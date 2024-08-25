Erciyes Uluslararası Bisiklet Yarışları Başarıyla Tamamlandı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Gerçekleşti

Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Kaisareia etabıyla birlikte sona erdi.

Uluslararası Katılım

Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan bu etkinlik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlendi. Yarışlara 10 farklı ülkeden toplam 66 sporcu katıldı. Katılımcı ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Avusturalya, İngiltere, Japonya, Ukrayna, Venezuela, İran, Eritre ve Kazakistan yer aldı.

Yarış Rotası

Yarış, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da sona erdi. Toplamda 128 kilometrelik bir mesafe kat edildi.

Ödül Töreni ve Kazananlar

Müsabakalarda elde edilen sonuçlar ise oldukça çekişmeli oldu. Victoire Hiroshima takımından Avusturyalı sporcu Dyball Benjamin birinci olurken, Türkiye Bisiklet Milli Takımı'ndan Burak Abay ikinci, İBB Spor Kulübü'nden Eritreli sporcu Petros Mengs ise üçüncü sırayı aldı.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde, sporculara madalya ve kupaları Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bal, Erciyes AŞHamdi Elcuman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı İsmet Demirgürelli ve Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu tarafından verildi.

Kayseri MTB Cup'da Başarılar

Ayrıca, Erciyes'te düzenlenen Kayseri MTB Cup'ta yarışan kadın ve erkek sporcular da parkuru başarıyla tamamlayarak ödüllerini aldı.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Kaisareia etabıyla tamamlandı.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Kaisareia etabıyla tamamlandı.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Kaisareia etabıyla tamamlandı.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Kaisareia etabıyla tamamlandı.