Erciyes Uluslararası Bisiklet Yarışları Başladı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Start Aldı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Soğanlı Etabı ile başladı. Bu özel organizasyon, Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alıyor ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Yarışmaya toplamda 10 ülkeden 66 sporcu katıldı.

Yarışların İlk Etabı

Bugün koşulan Grand Prix Soğanlı Etabı, Develi ilçesindeki Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü önünden start aldı. Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Avustralya, İngiltere, Japonya, Ukrayna, Venezuela, İran, Eritre ve Kazakistan gibi ülkelerden sporcular, toplamda 113 kilometre pedal çevirecekler.

Yarış Takvimi

Yarış takviminde yarın 128 kilometre uzunluğundaki Grand Prix Kaisareia Etabı da gerçekleştirilecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi İsmail Aksoy, Erciyes'in yüksek irtifa kamp merkezi olma özelliğinin altını çizerek, "Erciyes'in bu özelliğini göstermemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Soğanlı Etabı ile start aldı. Yarışların bugünkü bölümünde koşulacak Grand Prix Soğanlı Etabında, Develi ilçesinde bulunan Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü önünden ilk kez pedala basıldı.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Soğanlı Etabı ile start aldı. Yarışların bugünkü bölümünde koşulacak Grand Prix Soğanlı Etabında, Develi ilçesinde bulunan Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü önünden ilk kez pedala basıldı.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Soğanlı Etabı ile start aldı. Yarışların bugünkü bölümünde koşulacak Grand Prix Soğanlı Etabında, Develi ilçesinde bulunan Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü önünden ilk kez pedala basıldı.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Soğanlı Etabı ile start aldı. Yarışların bugünkü bölümünde koşulacak Grand Prix Soğanlı Etabında, Develi ilçesinde bulunan Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü önünden ilk kez pedala basıldı.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Soğanlı Etabı ile start aldı. Yarışların bugünkü bölümünde koşulacak Grand Prix Soğanlı Etabında, Develi ilçesinde bulunan Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü önünden ilk kez pedala basıldı.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Soğanlı Etabı ile start aldı. Yarışların bugünkü bölümünde koşulacak Grand Prix Soğanlı Etabında, Develi ilçesinde bulunan Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü önünden ilk kez pedala basıldı.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Soğanlı Etabı ile start aldı. Yarışların bugünkü bölümünde koşulacak Grand Prix Soğanlı Etabında, Develi ilçesinde bulunan Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü önünden ilk kez pedala basıldı.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Grand Prix Soğanlı Etabı ile start aldı. Yarışların bugünkü bölümünde koşulacak Grand Prix Soğanlı Etabında, Develi ilçesinde bulunan Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü önünden ilk kez pedala basıldı.