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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne Yeni Atletizm Pisti Yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için yeni bir atletizm pisti protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 17:41
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne Yeni Atletizm Pisti Yapılacak

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Atletizm Pisti Projesi Hayata Geçiyor

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne yapılacak olan atletizm pisti için önemli bir protokol imzalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, bu projenin yapım protokolü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk arasında Ankara'da gerçekleştirildi.

Büyükkılıç: Genç Dostu Bir Belediye

Protokol sonrası açıklama yapan Büyükkılıç, genç dostu bir belediye olarak spor ve sporculara verdikleri önemi vurguladı. Yeni tesisin, 17 bin 500 metrekarelik bir alanda inşa edileceğini ve 6 kulvarlı tartan koşu pistinin yanı sıra çim atletizm pisti, soyunma birimleri ve teknik birimlerden oluşacağını belirtti.

Büyükkılıç, ayrıca pistin ortasında 7 bin 957 metrekarelik doğal rulo çim saha bulunacağını ifade ederek projeyi kent ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Hakkında

Geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla tanıtımı yapılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 1850 metre rakımda, 8 futbol sahası, yarı olimpik yüzme havuzu, 8 soyunma birimi ve kapalı spor salonuyla sporculara hizmet veriyor. Yeni atletizm pisti, bu tesisin spor altyapısını daha da güçlendirecek.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne yapılacak atletizm pisti için protokol imzalandı. Erciyes'e...

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne yapılacak atletizm pisti için protokol imzalandı. Erciyes'e yapılacak atletizm pistinin yapım protokolü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (solda) ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk (sağda) arasında Ankara'da imzalandı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne yapılacak atletizm pisti için protokol imzalandı. Erciyes'e...

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne yapılacak atletizm pisti için protokol imzalandı. Erciyes'e yapılacak atletizm pistinin yapım protokolü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (solda) ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk (sağda) arasında Ankara'da imzalandı.

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