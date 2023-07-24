Erden Timur transfer bombasını patlattı: 3 dünya yıldızıyla daha görüşüyor

Erden Timur'un Galatasaray'da iddialı bir Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturma hedefiyle transfer çalışmaları sürüyor.

Leipzig'den Angelino'yu transfer eden Galatasaray, Cedric Bakambu ile de forvet rotasyonunda anlaştı. Wanda Nara'nın sağlığına kavuşmasının hemen ardından İstanbul'a gitmesi beklenen Mauro Icardi'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Sarı Kırmızılılar'da asbaşkan Erden Timur, gündemine üç ismi daha ekledi. Timur'un göerüşme listesinde Fred, Lo Celso ve Savitzer'in adı var..





Orta saha ve bölgenin 10 numarası olarak Premier Lig'e çıkmayı planlayan Erden Timur, son olarak Manchester United ile yollarını ayırması beklenen Fred ve Tottenham forveti Giovani Lo Celso'ya ulaşmayı planlıyor. Bu isimlerden gelecek herhangi bir olumsuz tepki, Marcel Sabitzer'in Bayern Münih'te oynamasının önünü açabilir.