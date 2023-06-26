Erdoğan, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızı, 'Filenin Efeleri'ni yürekten tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.