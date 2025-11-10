Eren Elmalı A Milli Takım Aday Kadrosundan Çıkarıldı | TFF 1024 Futbolcuyu PFDK'ya Sevk Etti

Eren Elmalı A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı tespit edilen futbolcularla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında A, Ümit ve U19 Milli Takımlarının aday kadrolarında değişikliğe gitti.

TFF'nin resmi açıklaması

TFF resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda aday kadrolarda şu değişikliklerin yapıldığı ifade edildi: A Millî Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Millî Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Millî Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımların aday kadrolarından çıkarıldı.

Kadro değişikliğinin kapsamı

Yapılan bildirimde, sevk işlemlerinin disiplin süreci çerçevesinde gerçekleştirildiği ve bu sebeple aday kadro düzenlemesinin uygulamaya konulduğu belirtildi.

