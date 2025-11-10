Eren Elmalı A Milli Takım Aday Kadrosundan Çıkarıldı | TFF 1024 Futbolcuyu PFDK'ya Sevk Etti

TFF, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu PFDK'ya sevk etti; Eren Elmalı, İzzet Çelik ve Ege Albayrak aday kadrolardan çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 22:28
Eren Elmalı A Milli Takım Aday Kadrosundan Çıkarıldı | TFF 1024 Futbolcuyu PFDK'ya Sevk Etti

Eren Elmalı A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı tespit edilen futbolcularla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında A, Ümit ve U19 Milli Takımlarının aday kadrolarında değişikliğe gitti.

TFF'nin resmi açıklaması

TFF resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda aday kadrolarda şu değişikliklerin yapıldığı ifade edildi: A Millî Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Millî Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Millî Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımların aday kadrolarından çıkarıldı.

Kadro değişikliğinin kapsamı

Yapılan bildirimde, sevk işlemlerinin disiplin süreci çerçevesinde gerçekleştirildiği ve bu sebeple aday kadro düzenlemesinin uygulamaya konulduğu belirtildi.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), BAHİS OYNADIĞI TESPİT EDİLEN VE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLEN...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), BAHİS OYNADIĞI TESPİT EDİLEN VE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLEN EREN ELMALI'NIN A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADROSUNDAN ÇIKARILDIĞINI AÇIKLADI.

EREN ELMALI

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Takım İstanbul’da Kampa Girdi: Bulgaristan ve İspanya Hazırlıkları Başladı
2
Edirnespor’da Bahis Skandalı: Futbolcular PFDK’ye Sevk Edildi
3
Eren Elmalı A Milli Takım Aday Kadrosundan Çıkarıldı | TFF 1024 Futbolcuyu PFDK'ya Sevk Etti
4
TFF, Süper Lig 12. Hafta VAR Kayıtlarını Açıkladı
5
TFF, Zorbay Küçük’ün idari tedbirini kaldırdı
6
Dursun Özbek Mardin'de GS Store Mağazasını Açtı
7
Trendyol Süper Lig Derbisi: Beşiktaş, Galatasaray Karşısında İlk Yarıyı 1-0 Önde Tamamladı

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri