Ergan Dağı'nda Kar Tutumunu Arttırmak İçin Çim Çalışmaları Başladı

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, kar tutumunu artırmak için 70 dönümlük alanda çim çalışması yürütüyor. Yeni yatırımlarla birlikte Türkiye'nin sayılı kayak merkezleri arasına girmeye hazırlanan bu merkez, yaz ve kış düzenlenen birçok doğa sporuna ev sahipliği yapıyor.

Yüksek İrtifa ve Sporcu Kamp Merkezleri

Valilik, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile kalkınma ajanslarının işbirliğiyle gerçekleştirilen projelerde, yüksek irtifa kamp merkezi, sporcu kamp merkezi ve 13 bungalov ev inşaatı gibi önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Kayak merkezinin zengin doğal manzarası ve sunduğu olanaklar ile ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim vaat ediliyor.

Çimleme Çalışmaları ile Kar Tutumunu Artırma Hedefi

İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çim çalışmaları ile kış aylarında Erzincan'da 1600-1800 rakım arasındaki bölgelerde kar tutumu artırılacak. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, bu projeyle kayak sezonuna daha iyi hazırlanmayı hedeflediklerini belirtti.

Geceleri Kayak Keyfi

Pistlerin zirveye kadar aydınlatılması hedeflenerek, sezon boyunca 1200 metrede başlayan gece kayağı imkanı, önümüzdeki yıl boyunca zirveye kadar genişletilecek. Bu sayede Ergan Dağı, Türkiye ve Avrupa'da da gece kayağı imkanı sunan en uzun pistlerden biri haline gelecek.

1 Milyon Turist Hedefi

Ergan Dağı'nda yapılması planlanan otel inşaatı ile birlikte, sezon sonunda 1 milyon turist ağırlama hedefleniyor. Canpolat, 2024-2025 kış sezonu için 500 binin üzerinde misafir ağırlamayı beklediklerini ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde yürütülen 156 yataklı yüksek irtifa kamp merkezi çalışmalarının da sürdüğünü ekledi.

Sonuç olarak, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, yapılan yatırımlarla kış ve yaz turizmi için ideal bir destinasyon olma yolunda hızla ilerliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.