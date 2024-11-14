DOLAR
34,36 -0,06%
EURO
36,32 0%
ALTIN
2.823,01 0,71%
BITCOIN
3.113.456,7 -0,6%

Ergan Dağı'nda Kar Tutumunu Arttırmak İçin Çim Çalışmaları Başladı

Ergan Dağı, kayak sezonu öncesi çim çalışmaları ile kar tutumunu artırarak Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:36
Ergan Dağı'nda Kar Tutumunu Arttırmak İçin Çim Çalışmaları Başladı

Ergan Dağı'nda Kar Tutumunu Arttırmak İçin Çim Çalışmaları Başladı

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, kar tutumunu artırmak için 70 dönümlük alanda çim çalışması yürütüyor. Yeni yatırımlarla birlikte Türkiye'nin sayılı kayak merkezleri arasına girmeye hazırlanan bu merkez, yaz ve kış düzenlenen birçok doğa sporuna ev sahipliği yapıyor.

Yüksek İrtifa ve Sporcu Kamp Merkezleri

Valilik, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile kalkınma ajanslarının işbirliğiyle gerçekleştirilen projelerde, yüksek irtifa kamp merkezi, sporcu kamp merkezi ve 13 bungalov ev inşaatı gibi önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Kayak merkezinin zengin doğal manzarası ve sunduğu olanaklar ile ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim vaat ediliyor.

Çimleme Çalışmaları ile Kar Tutumunu Artırma Hedefi

İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çim çalışmaları ile kış aylarında Erzincan'da 1600-1800 rakım arasındaki bölgelerde kar tutumu artırılacak. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, bu projeyle kayak sezonuna daha iyi hazırlanmayı hedeflediklerini belirtti.

Geceleri Kayak Keyfi

Pistlerin zirveye kadar aydınlatılması hedeflenerek, sezon boyunca 1200 metrede başlayan gece kayağı imkanı, önümüzdeki yıl boyunca zirveye kadar genişletilecek. Bu sayede Ergan Dağı, Türkiye ve Avrupa'da da gece kayağı imkanı sunan en uzun pistlerden biri haline gelecek.

1 Milyon Turist Hedefi

Ergan Dağı'nda yapılması planlanan otel inşaatı ile birlikte, sezon sonunda 1 milyon turist ağırlama hedefleniyor. Canpolat, 2024-2025 kış sezonu için 500 binin üzerinde misafir ağırlamayı beklediklerini ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde yürütülen 156 yataklı yüksek irtifa kamp merkezi çalışmalarının da sürdüğünü ekledi.

Sonuç olarak, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, yapılan yatırımlarla kış ve yaz turizmi için ideal bir destinasyon olma yolunda hızla ilerliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alperen Şengün, Houston Rockets'ı Galibiyete Taşıdı: Double-Double Performansı!
2
Ergan Dağı'nda Kar Tutumunu Arttırmak İçin Çim Çalışmaları Başladı
3
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas ile Karşılaşacak
4
Fenerbahçe, Zenit'i Ağırlayacak: Bilet Fiyatları Belli Oldu
5
Parkur Cimnastik Genç Milli Takımı, İlk Dünya Şampiyonası İçin Hazır
6
Trendyol Süper Lig'de Galibiyet Başına 4,95 Milyon Lira Kazanılıyor
7
Türkiye Liglerinde 7 Takım Yenilmezliğini Koruyor

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak