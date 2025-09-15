Ergin Ataman: A Milli Takım Bir Gün Avrupa Şampiyonu Olacak

EuroBasket 2025'te gümüş madalya alan ekip İstanbul'a döndü

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2025’te elde edilen gümüş madalya sonrası geleceğe umutla baktığını söyledi. Letonya'nın başkenti Riga'daki şampiyonanın finalinde Almanya'ya yenilerek ikinci olan ay-yıldızlı ekip, İstanbul Havalimanı'na döndü.

Havalimanında basın mensuplarına konuşan Ataman, Avrupa şampiyonluğunu çok istediklerini vurguladı ve takımın gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

"Türk halkını birleştirdiğimiz, herkese heyecan verdiğimiz ve takımımızı finale taşıdığımız için mutluyuz. Tüm dünyaya maçın başında İstiklal Marşı'mızı canlı canlı dinlettik. Kupayı almayı ve maçın sonunda da dinletmeyi istiyorduk. Çok da iyi oynadık. Maçın kontrolü 38 dakika bizdeydi ama sonunda belki kazanma paniği, Almanya'ya son dünya şampiyonu olmasının onlara verdiği bir rahatlık, belki de bizim adımıza bahtsızlık vardı. Bazen oralarda şansın da yanınızda olması gerek. Müthiş bir turnuva geçirdik. Sırbistan ve Yunanistan'a karşı inanılmaz galibiyetler aldık. Almanya maçında çok iyi oynadık ama kaybettik. Kazanmaya, şampiyon olmaya alışkın bir insanım. Tarih şampiyonları yazıyor ama bu takım bir gün Avrupa şampiyonu da olacak. İnşallah bunu da yazdıracağız. Şimdilik ikinci sıradayız. Almanya'yı tebrik ederim."

Ataman, Türk halkının takımla gurur duymasına değinerek takımın yalnızca "gönüllerin şampiyonu" olmadığını, gerçek şampiyonluğa da ulaşacaklarını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gönüllerin şampiyonu olduğumuzu biliyoruz ama biz gerçek şampiyon da olacağız. Buna çok yaklaştık. Son 2 dakikada bunu verdik. Gün gelecek bunu da alacağız. Türk sporu, Türk sporcusu, Türk basketbolu bunu başarabileceğini kanıtladı, gösterdi. Çok genç bir takımımız var. En az 4 yıl daha bu kadro devam edecek. Önümüzde bir Dünya Şampiyonası var. Avrupa şampiyonluğunu alamadık ama bakarsınız dünya şampiyonluğunu alırız. Hedefimiz her zaman devam edecek. Destekleri için herkese çok teşekkür ediyorum."