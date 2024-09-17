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Ergin Ataman'dan Panathinaikos-Maccabi Maçındaki Pankarta Sert Tepki

Ergin Ataman, Panathinaikos-Maccabi maçında açılan siyasi pankartla ilgili sert bir açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:05
Ergin Ataman'dan Panathinaikos-Maccabi Maçındaki Pankarta Sert Tepki

Ergin Ataman'dan Sert Açıklama

Basketbol koçu Ergin Ataman, son olarak Panathinaikos ile Maccabi arasında oynanan maçta sergilenen bir pankart hakkında konuştu. Ataman, bu pankartın misafirperverliğe yakışmadığını ve kendisinin bu duruma sert şekilde tepki gösterdiğini belirtti.

Misafirperverliğe Uygun Değil

Ataman, maç esnasında açılan siyasi pankartı gördüğünde hissettiği hayal kırıklığını dile getirerek, "Gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Tepkimi en sert şekilde gösterdim." ifadesini kullandı.

Bu durum, sporun birleştirici gücüne zarar veren bir olay olarak değerlendirildi. Ataman'ın açıklamaları, toplumda bu tür olayların kabul edilemez olduğuna dair geniş bir destek buldu.

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