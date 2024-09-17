Ergin Ataman'dan Siyasi Pankarta Tepki: 'Spor Salonu Barışın Yeri Olmalı'

Ergin Ataman'dan Açıklama

Yunan basketbol takımı Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, İsrail'in Maccabi Tel Aviv ile oynadıkları bir hazırlık maçında açılan siyasi pankart hakkında açıklamalarda bulundu.

Pankart ve Tepkisi

Lefkoşa'da düzenlenen turnuvada Rum taraftarlar tarafından açılan, "Yıllar süren yasa dışı işgal. Unutmuyoruz" yazılı pankart, Ataman'ın tepkisini çekti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ataman, "Dün sporun ve dostluğun hakim olması gereken bir ortamda böyle bir pankart açılmasını yakıştıramadım. Tepkimi en sert şekilde gösterdim" ifadelerini kullandı.

Sporun Teması: Dostluk ve Barış

Ataman, "Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir" diyerek bu tür durumların basketbolseverler arasındaki sevgiye zarar vermediğini belirtti. "Bizi bir araya getiren en güçlü şey basketbol sevgimizdir" şeklinde konuştu.

Turnuvanın Önemi

Özel bir turnuva için Lefkoşa'ya geldiklerini vurgulayan Ataman, "Panathinaikos’un geçmiş sezon başarılarının baş antrenörü olarak, bu turnuvanın dostluk ve barışa katkı sağlayacağını düşündüm. Burada sıcak bir şekilde karşılandık ve insanlar bizi sevgiyle karşıladı" dedi.

Tepkisini Göstermesi

Ataman, Maccabi Tel Aviv ile oynanan maç sırasında duruma karşı koyarak, hakem tarafından diskalifiye edildi ve soyunma odasına gitti. Yaşanan bu olay, spor dünyasında tartışmalara sebep oldu.