EuroBasket 2025'te Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Ergin Ataman, akredite basının oylamasıyla 'En Değerli Başantrenör' seçildi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 01:29
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 01:29
Ergin Ataman, EuroBasket 2025'te En Değerli Başantrenör Seçildi

Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in "En Değerli Başantrenörü" ilan edildi

EuroBasket 2025i ikincilikle tamamlayan A Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman, turnuvanın "En Değerli Başantrenörü" unvanına layık görüldü. Ataman, takımını gümüş madalyaya taşımasının ardından şampiyonaya akredite olan basın mensuplarının oylamasıyla bu ödülü aldı.

Turnuvanın diğer ödülleri

En İyi Savunma Oyuncusu ödülü, şampiyon Almanyadan Isaac Bonga'ya verildi. Turnuvanın Yükselen Yıldızı ise Finlandiya'dan Miikka Muurinen oldu.

A Milli Takımı'ndan isimler

Kaptan Cedi Osman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda "En İyi İkinci 5"e seçildi. Bu kadroda Cedi Osman'ın yanı sıra Jordan Loyd (Polonya), Deni Avdija (İsrail), Lauri Markkanen (Finlandiya) ve Nikola Jokic (Sırbistan) yer aldı.

