Ergin Ataman'ın A Milli Basketbol Takımı Karnesi: 77 Maçta 38 Galibiyet

A Milli Basketbol Takımı'nın Ataman Dönemi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Macaristan ile mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenör Ergin Ataman yönetiminde toplamda 77 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 38 galibiyet elde eden ay-yıldızlı takım, 39 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ergin Ataman'ın Kariyerine Kısa Bir Bakış

Ergin Ataman, milli takımda ikinci dönemini yönetiyor. İlk döneminde, 22 Mart 2014 - 31 Ağustos 2016 tarihleri arasında 45 maça çıkan Ataman, bu dönemde oldukça önemli deneyimler kazandı. İkinci dönemine ise 16 Nisan 2022 tarihinde başlayarak şimdiye kadar 32 müsabakada ay-yıldızlı takımın başında bulundu.

İlk Sınav ve Önemli Galibiyetler

Ataman, milli takım kariyerinin ilk maçını 2 Ağustos 2014 tarihinde Belçika'ya karşı verdi. Ancak ilk zaferini Porto Riko'ya karşı elde etti. 16 Ağustos 2014 tarihinde Sırbistan'da düzenlenen Belgrad Kupası'nda Porto Riko'yu 77-66 yendi.

Önemli Başarılar: Çeyrek Finale Ulaşmak

Ataman yönetimindeki A Milli Takım, 2014 FIBA Dünya Kupası’nda ilk resmi karşılaşmasına çıkarken, Yeni Zelanda'yı 76-73 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maalesef, çeyrek finalde Litvanya'ya 73-61 yenilerek turnuvaya veda ettiler.

Ataman Dönemindeki Resmi Maç İstatistikleri

A Milli Takım, Ergin Ataman yönetiminde toplamda 37 resmi maç oynadı. Bu karşılaşmalardan 20’sini kazanarak 17 mağlubiyet aldı. Bu süredeki en farklı galibiyetini 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde Belçika karşısında 34 sayıyla (86-52) elde etti.

En Çok Maça Çıkan 6. Başantrenör

Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımı'nın başında en çok maça çıkan 6. başantrenör olarak kayıtlara geçti. En fazla maça çıkaran başantrenörler listesinde Bogdan Tanjevic (173), Mehmet Baturalp (146), Aydın Siyavuş (130), Samim Göreç (107) ve Aydın Örs (81) sırasıyla yer almaktadır.

Kariyerinde Pek Çok Başarı

Ergin Ataman, Türk sporunun en başarılı antrenörlerinden biri olarak bilinir. A Milli Takım dışında Yunan ekibi Panathinaikos ile de önemli başarılar elde etmiştir. Hem Anadolu Efes, hem Beşiktaş, hem de Galatasaray ile şampiyonluk kazanarak Türkiye liginde bu başarıyı elde eden ilk ve tek antrenör olmuştur. Ayrıca, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında THY Avrupa Ligi'nde de şampiyonluk yaşamıştır.

Ergin Ataman, ayrıca uluslararası organizasyonlarda da tarihi başarılar kazanarak, Türk basketbolunu dünya sahnesinde temsil eden önemli bir figür olmuştur.

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