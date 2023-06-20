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Ergin Ataman, Panathinaikos'un Başantrenörü Oldu

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Ergin Ataman, Panathinaikos'un Başantrenörü Oldu
Ergin Ataman, Panathinaikos basketbol takımının başantrenörü olarak 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ataman, takımın büyük hedefleri olduğunu ve dolu tribünler önünde güçlü bir takım yaratmak için çalışacaklarını söyledi.

İstanbul Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Ergin Ataman yaptığı ilk açıklamada, 'Panathinaikos'un başantrenörü olarak buradaki hislerim kesinlikle harika. OAKA Arena'da rakip olarak bulundum ama şimdi hep birlikte büyük hedeflerle hazırız.' dedi.

Panathinaikos'un Avrupa'nın en büyük takımlarından biri olduğunu belirten Ataman, 'Şimdi başarılarla dolu yıllara geri dönme zamanı. Bu arena dolu olacak. Dimitrios Giannakopoulos ve tüm kulüple birlikte her şey için savaşacak güçlü bir takım yaratmak istiyoruz. Atina'yı seviyorum, bunu herkes biliyor ama buraya tatil için gelmedim. Ben kazanan bir koçum ve bu yıl hariç son dört sezonda Avrupa basketbolunda büyük başarılar elde ettim. Ve şimdi Panathinaikos ile OAKA Arena'da bunları tekrarlayacağım konusunda iyimserim.' ifadelerini kullandı.

Ataman, OAKA Arena'daki ilk iç saha maçını nasıl beklediğiyle ilgili soruya ise, 'Dolu olacağından eminim. Yalnız olmayacağım. Büyük ve güçlü bir kadromuz olacak. Transfer dönemindeyiz. Kazanan, mükemmel bir takım yaratmak için çalışıyoruz. Dolu tribünleri seviyorum, harika atmosferi seviyorum.' yanıtını verdi.

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