Ergin Ataman ve A Milli Basketbol Takımı'nın Başarı Dolu Karnesi

A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım tarihlerinde Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenör Ergin Ataman yönetiminde geride kalan müsabakalarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ataman'ın Görev Dönemleri

Ergin Ataman, A Milli Takım'daki ikinci döneminde, yönetiminde bugüne kadar toplamda 76 maça çıktı. Bu mücadelelerin 36'sı resmi karşılaşmalardan oluşurken, takım 37 galibiyet ve 39 mağlubiyet elde etti.

İlk Sınav ve Başarılar

Ataman, milli takım kariyerine 2 Ağustos 2014 tarihinde Belçika ile oynanan bir özel maçta çıktı ve bu maçı 70-74 kaybetti. İlk galibiyetini ise 16 Ağustos 2014 tarihinde Porto Riko karşısında %77-66'lık skorla elde etti. Bunun yanı sıra, 2014 FIBA Dünya Kupası'nda Çeyrek Finallere kadar yükselerek önemli bir başarı gösterdi.

Resmi Maçlardaki Performans

Ataman yönetimindeki A Milli Takım, bu süre zarfında 36 resmi maçta 19 galibiyet ve 17 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte en farklı galibiyetini 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde Belçika karşısında 34 sayı farkla kazanarak elde etti.

Başantrenörlük İstatistikleri

Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımı'nın başında en çok maça çıkan 6. başantrenör konumunda. Önünde sırasıyla Bogdan Tanjevic, Mehmet Baturalp, Aydın Siyavuş, Samim Göreç ve Aydın Örs yer almaktadır. Ataman, 76 maçla bu listede altıncı sırada bulunuyor.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Türkiye sporunun en başarılı antrenörlerinden biri olan Ergin Ataman, kariyeri boyunca birçok ilke imza atmıştır. A Milli Takım'ın yanı sıra Panathinaikos gibi önemli kulüplerde de görev alan Ataman, Türkiye ve Avrupa'da birçok başarı elde etti. Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk kazanan ilk Türk teknik adamdır ve Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşayarak Türk basketbol tarihi için önemli bir adım atmıştır.

Ataman, Geride kalan yıllarda FIBA EuroChallenge Kupası ve ULEB Avrupa Kupası gibi önemli turnuvalarda da başarılara imza atmıştır. Ordaki başarıları, onu Türk sporunun önemli figürlerinden biri haline getirmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.