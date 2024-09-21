Erhan Ertürk Yeniden Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı

Erhan Ertürk, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanlığına Seçildi
Türkiye Kürek Federasyonu'nun olağan genel kurulunda, başkanlık görevine yeniden Erhan Ertürk seçildi. 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'daki The Green Park Hotel'de yapıldı.
Seçim Süreci ve Sonuçları
Genel kurulda mevcut başkan Erhan Ertürk, tek aday olarak seçime katıldı. Kullanılan 156 oy içinde 149 oy alarak, ikinci kez federasyonun başkanlığına getirildi.
Ertürk'ün Vaatleri
Seçim sonrası konuşma yapan Erhan Ertürk, "Geçtiğimiz seçimdeki vaatlerimizi yerine getirdiğimizin farkındasınız. Çok sayıda yenilikler gerçekleştirerek, kürek sporunu yeni bir seviyeye taşıdık. Bu dönemde de aynı kararlılıkla yılmadan çalışacağımıza dair söz veriyorum." şeklinde ifadelerde bulundu.
Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri
Erhan Ertürk başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:
- Bekir Sevimli
- Bülent Eren
- Recai Cihan Ayger
- Ferdiye Erdoğan
- Hasan Murat Atay
- Nesim İba
- Ozan Bayülken
- Sena Hisarlıoğlu
- Tolga Saygılı
- Yunus Yılmaz
Türkiye Kürek Federasyonu, yeni dönemde de sporu daha ileri taşımak için çalışmalarına devam edecek.
Türkiye Kürek Federasyonu'nun (TKF) 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'da yapıldı.
Türkiye Kürek Federasyonu'nun (TKF) 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'da yapıldı.
Türkiye Kürek Federasyonu'nun (TKF) 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'da yapıldı.
Türkiye Kürek Federasyonu'nun (TKF) 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'da yapıldı.
Türkiye Kürek Federasyonu'nun (TKF) 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'da yapıldı.
Türkiye Kürek Federasyonu'nun (TKF) 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'da yapıldı.
Türkiye Kürek Federasyonu'nun (TKF) 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'da yapıldı.
Türkiye Kürek Federasyonu'nun (TKF) 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'da yapıldı.
Türkiye Kürek Federasyonu'nun (TKF) 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'da yapıldı.
Türkiye Kürek Federasyonu'nun (TKF) 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'da yapıldı.
Türkiye Kürek Federasyonu'nun (TKF) 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'da yapıldı.