Eric Cantona'dan Filistin'e Destek: Lajee Celtic Club Formasıyla

Eric Cantona'dan Filistin'e destek

Cantona, Aida kampı takımının formasıyla kampanyayı destekledi

Eski Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir takıma destek olmak amacıyla başlatılan kampanyaya destek verdi.

Cantona, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail işgali altındaki Beytüllahim'de bulunan Aida mülteci kampının takımı "Lajee Celtic Club" formasını giyerek fotoğraf paylaştı.

Paylaşımında, yardım kampanyasının İskoçya'daki Celtic taraftar grupları tarafından başlatıldığını belirten Cantona, forma satışından elde edilecek gelirlerin Filistinli mültecilere bağışlanacağını ifade etti.