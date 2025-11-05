Erkek Voleybol Milli Takımı İslami Dayanışma Oyunları’na Galibiyetle Başladı

Erkek Voleybol Milli Takımı, Riyad’daki 6. İslami Dayanışma Oyunları’ndaki ilk maçında Katar’ı 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:32
Erkek Voleybol Milli Takımı, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’ndaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Maç Sonucu

Milliler, turnuvadaki açılış maçında Katar ile karşılaştı ve setleri 25-20, 18-25, 25-16, 25-20 alarak 3-1 üstünlük sağladı.

Gelecek Maç

Organizasyona galibiyetle başlayan milli takım, ikinci maçında 8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da İran ile karşılaşacak.

Turnuva Formatı

Turnuva, milli takımın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Çad, İran ve Bahreyn’in katılımıyla düzenleniyor. Karşılaşmalar tek devreli lig usulüne göre oynanacak; lig sonunda ilk iki sıradaki takımlar doğrudan finale çıkarken, üçüncü ve dördüncü sıradaki takımlar üçüncülük maçına yükselecek.

