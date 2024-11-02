Erkekler Buz Hokeyi Intercity Süper Lig Başladı

Erkekler Buz Hokeyi Intercity Süper Lig 2024-2025 Sezonu

Buz Hokeyi Intercity Süper Lig'in 2024-2025 sezonu, Buzadam Spor Kulübü ile Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü arasındaki çekişmeli karşılaşmayla start aldı.

Maç Özeti

Karşılaşma, Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirildi. İlk devrede, ev sahibi Buzadam Spor Kulübü, güçlü bir performans sergileyerek rakibi Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü karşısında 4-0'lık bir avantaj elde etti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Buzadam, bu devreyi 6-2'lik skorla tamamladı ve toplamda maçı 8-3'lük sonuçla kazandı. Bu sonuçla birlikte ev sahibi takım, sezona önemli bir galibiyetle başladı.

Erkekler Buz Hokeyi Intercity Süper Ligi'nin 2024-25 sezonu ilk maçında Buzadam Spor Kulübü ile Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü, Zeytinburnu Buz Adası'nda karşılaştı.

Erkekler Buz Hokeyi Intercity Süper Ligi'nin 2024-25 sezonu ilk maçında Buzadam Spor Kulübü ile Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü, Zeytinburnu Buz Adası'nda karşılaştı.