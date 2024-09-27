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Erkekler Hentbol Süper Lig 5. Hafta Programı

Erkekler Hentbol Süper Lig'de 5. hafta maçları başlıyor. Program detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:18
Erkekler Hentbol Süper Lig 5. Hafta Programı

Hentbol: 5. Hafta Maç Programı

Erkekler Hentbol Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmaları heyecanla bekleniyor. Türkiye Hentbol Federasyonu, haftanın programını açıkladı.

Haftanın Açılış Maçı

Yarın, 28 Eylül tarihinde Beşiktaş, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u evinde ağırlayacak. Maç, Süleyman Seba Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.

29 Eylül Pazar Programı

  • 13.00: Rize Belediyespor - Güneysu (Yenişehir Spor Salonu)
  • 15.00: Nilüfer Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)
  • 16.00: Mihalıççık Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Porsuk Spor Salonu)
  • 16.00: Beykoz Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Şahin Koktürk Spor Salonu)

30 Eylül Pazartesi Maçı

Pazartesi günü ise DEPSAŞ Enerji As-Spor Toto maçında karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin saati 18.00 olarak belirlendi ve Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.

Hentbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleleri kaçırmamak için takvimlerini not etmeyi unutmasınlar!

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