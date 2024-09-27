Erkekler Hentbol Süper Lig 5. Hafta Programı

Hentbol: 5. Hafta Maç Programı

Erkekler Hentbol Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmaları heyecanla bekleniyor. Türkiye Hentbol Federasyonu, haftanın programını açıkladı.

Haftanın Açılış Maçı

Yarın, 28 Eylül tarihinde Beşiktaş, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u evinde ağırlayacak. Maç, Süleyman Seba Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.

29 Eylül Pazar Programı

13.00: Rize Belediyespor - Güneysu (Yenişehir Spor Salonu)

Rize Belediyespor - Güneysu (Yenişehir Spor Salonu) 15.00: Nilüfer Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)

Nilüfer Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri) 16.00: Mihalıççık Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Porsuk Spor Salonu)

Mihalıççık Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Porsuk Spor Salonu) 16.00: Beykoz Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Şahin Koktürk Spor Salonu)

30 Eylül Pazartesi Maçı

Pazartesi günü ise DEPSAŞ Enerji As-Spor Toto maçında karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin saati 18.00 olarak belirlendi ve Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.

Hentbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleleri kaçırmamak için takvimlerini not etmeyi unutmasınlar!