Ersan Parlatan: 'Çok Basit Goller Yedik'

Ankara Keçiörengücü - Çorum FK Maçının Ardından

11. haftada Trendyol 1. Lig'de oynanan karşılaşmada, Ankara Keçiörengücü 3-2'lik skorla Ahlatcı Çorum FK'ye mağlup oldu. Maç sonrasında iki takımın teknik direktörleri, yaşananları değerlendirdi.

Ersan Parlatan: 'Hepimiz Yıkılmış Vaziyetteyiz'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, basın toplantısında çok üzgün olduklarını belirtti. Parlatan, "Maçın başında iyi bir performans sergiledik ama çok basit goller yedik. Rakibin oyuna ortak olmasına izin verdik. Çok çaba sarf edip, böyle basit goller yerseniz, takımın moralinin bozulması kaçınılmaz" dedi.

Maç sonunda, stoperinin güzel bir vuruşla son dakikalarda kaybettiklerini söyleyen Parlatan, "Kazanamıyorsanız, en azından maçı 2-2 bitirmek gerekirken, bunu başaramadık. İlk etapta az gol yiyen bir takımdık ama bugün çok basit hatalar yaptık. Bunun tekrarlanmaması gerekiyor," diye ekledi.

Serkan Özbalta: 'Hak Ettiğimiz Bir Galibiyet Aldık'

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise, takımının hak ettiği bir galibiyet aldığını ifade etti. Özbalta, "Bu sezon ilk defa üst üste iki maç kazandık. Geçen haftaki Gençlerbirliği maçı zorlu geçti. Sezon boyunca dalgalanmalar yaşadık ama bu maçı kazanarak ivme yakalamak istiyorduk. Oyuncularımızın öz güveni için bu önemliydi," şeklinde konuştu.

Maçın son bölümünde risk aldıklarını belirten Özbalta, "Oyun kurgusunda değişiklikler yaptık ve oyunu domine edebileceğimizi düşündük. Zargo'nun son dakikada attığı gol, takımımız için çok değerliydi ve hepimizi sevince boğdu. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum," diye sözlerini tamamladı.