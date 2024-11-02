DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.381.759,16 -0,37%

Ersan Parlatan: 'Çok Basit Goller Yedik'

Ankara Keçiörengücü, Çorum FK'ye karşı 3-2 yenilerek 11. haftayı hüsranla kapattı. Teknik direktörler maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:33
Ersan Parlatan: 'Çok Basit Goller Yedik'

Ankara Keçiörengücü - Çorum FK Maçının Ardından

11. haftada Trendyol 1. Lig'de oynanan karşılaşmada, Ankara Keçiörengücü 3-2'lik skorla Ahlatcı Çorum FK'ye mağlup oldu. Maç sonrasında iki takımın teknik direktörleri, yaşananları değerlendirdi.

Ersan Parlatan: 'Hepimiz Yıkılmış Vaziyetteyiz'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, basın toplantısında çok üzgün olduklarını belirtti. Parlatan, "Maçın başında iyi bir performans sergiledik ama çok basit goller yedik. Rakibin oyuna ortak olmasına izin verdik. Çok çaba sarf edip, böyle basit goller yerseniz, takımın moralinin bozulması kaçınılmaz" dedi.

Maç sonunda, stoperinin güzel bir vuruşla son dakikalarda kaybettiklerini söyleyen Parlatan, "Kazanamıyorsanız, en azından maçı 2-2 bitirmek gerekirken, bunu başaramadık. İlk etapta az gol yiyen bir takımdık ama bugün çok basit hatalar yaptık. Bunun tekrarlanmaması gerekiyor," diye ekledi.

Serkan Özbalta: 'Hak Ettiğimiz Bir Galibiyet Aldık'

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise, takımının hak ettiği bir galibiyet aldığını ifade etti. Özbalta, "Bu sezon ilk defa üst üste iki maç kazandık. Geçen haftaki Gençlerbirliği maçı zorlu geçti. Sezon boyunca dalgalanmalar yaşadık ama bu maçı kazanarak ivme yakalamak istiyorduk. Oyuncularımızın öz güveni için bu önemliydi," şeklinde konuştu.

Maçın son bölümünde risk aldıklarını belirten Özbalta, "Oyun kurgusunda değişiklikler yaptık ve oyunu domine edebileceğimizi düşündük. Zargo'nun son dakikada attığı gol, takımımız için çok değerliydi ve hepimizi sevince boğdu. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum," diye sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkem Yapı Tarsusspor, Bodrum Basketbol'u Farklı Geçti
2
Trabzonspor Başkanı Doğan, Ekonomik Sürdürülebilirlik İçin Yol Haritasını Açıkladı
3
Buket Öztürk'ten Şampiyonluk Performansı
4
Ersan Parlatan: 'Çok Basit Goller Yedik'
5
VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı Zor Geçen Maçta Yendi
6
Emin Bayram KVC Westerlo'ya Transfer Oldu

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak