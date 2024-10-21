Ersan Parlatan: Keçiörengücü'nün Geleceği İçin Umut Veriyor

Ersan Parlatan: Geleceğe Umutla Bakıyoruz

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, takımının sahadaki performansından memnun olduğunu belirtti. Parlatan, oyuncularının gösterdiği direncin ve oynadıkları futbolun takdire değer olduğunu ifade etti.

Almanya'dan Türkiye'ye Uzanan Bir Futbol Hikayesi

Futbola 7 yaşında Almanya'da başlayan Parlatan, farklı altyapılarda ve eyalet karmalarında mücadele etti. Genç milli takımda oynadığı dönemde çok sayıda teklif aldığını ancak çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirtti. 1997 yılında Türkiye’ye dönerek Gençlerbirliği ile profesyonel kariyerine adım attı.

Aile Hayatı ve Almanya'daki Deneyimleri

Ankara'da eşini tanıdığını ve burada mutlu bir aile hayatı kurduğunu anlatan Parlatan, iki ikiz kız babası olduğunu dile getirdi. 2002 yılında Almanya'ya dönen Parlatan, birçok takımda oynadıktan sonra antrenörlük kariyerine adım attı ve 2019'da Türkiye’ye geri döndü.

Keçiörengücü’ndeki Görevine Dair Gözlemler

Sezona başlarken Keçiörengücü ile anlaştığını ve takımın vizyonunun kendisiyle örtüştüğünü vurgulayan Parlatan, şu an itibarıyla 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve bir yenilgi ile 13 puan toplayarak 7. sırada olduklarını kaydetti. Oynadıkları birçok maça dair değerlendirmelerde bulunarak, takımın galibiyete daha yakın olduğunu ifade etti.Ligdeki Durum

Pendikspor maçında yaşadıkları zorluğa rağmen takımının ikinci yarıda gösterdiği performansa dikkat çeken Parlatan, kaybedilen maçların üzüntü verici olduğunu belirtti. Kaybetmeme alışkanlığının kazanılması için üst düzey mücadele gösterdiklerini vurguladı.

Ankara'nın Süper Lig'deki Eksikliği

Ankara takımlarının Süper Lig'de bulunmamasının üzücü olduğunu dile getiren Parlatan, başkentten bir takımın üst liglerde olması gerektiğini ifade etti. Bu durumun futbol camiasına ve şehre yakışmadığını düşündüğünü belirtti.

Altyapı Çalışmalarına Tüm Hızıyla Devam

Parlatan, altyapı koordinatörleri ile sürekli iletişim içinde olduklarını, genç yetenekler üzerinde durarak takıma entegre etmek için çalıştıklarını belirtti. Genç oyuncuların antrenmanlarına katılarak onlara fırsatlar sunmaktan memnun kaldığını ifade etti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Ankara Keçiörengücü'nde yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Ankara Keçiörengücü'nde yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.