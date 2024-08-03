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Ersu Şaşma, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Finale Kalmayı Başardı

Milli atlet Ersu Şaşma, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlamada finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 13:48
Ersu Şaşma, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Finale Kalmayı Başardı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Başarı

Milli atlet Ersu Şaşma, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlama yarışmalarında finale kalmayı başardı.

Eleme Turları ve Dereceleri

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'da gerçekleştirilen erkekler sırıkla atlama elemelerinde Ersu Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 metre haklarını ilk denemelerinde geçerek en iyi 12 atlet arasında yer aldı.

Tarih Yazmaya Devam Ediyor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet unvanını kazanan Ersu Şaşma, bu başarıyı Paris'te de tekrarlayarak Türkiye'yi gururlandırdı.

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