Ertan Torunoğulları: Fenerbahçe GençLig 2026 Lansmanında Gençlere Destek Veriyor

Ertan Torunoğulları, GençLig 2026 lansmanında Fenerbahçe'nin genç etkinliklerine sporcu ve yöneticilerle katkı sağladığını söyledi. İsmail Yüksek de gençlere ilham vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:26
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:26
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde hayata geçirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı gerçekleştirildi.

Etkinlik sonrası basın mensuplarına konuşan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, camianın gençlere yönelik çalışmalara verdiği desteği vurguladı. Torunoğulları, "Gerçekten güzel bir organizasyon olmuş. Organizeyi yapan başkan ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Biz şuna inanıyoruz; spor ahlakıyla büyümüş bir gençliğin hem topluma hem ülkesine çok faydalı olacağına inanan bir kulübüz. Onun için biz de Fenerbahçe Kulübü olarak gençlerle ilgili yapılan bütün etkinliklerde sporcu arkadaşlarımızla yönetici arkadaşlarımızla buluşup katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İsmail Yüksek: Gençlere Başarıyla İlham Vermek İstiyoruz

Etkinliğin verimli geçtiğini belirten Fenerbahçe oyuncusu İsmail Yüksek, "Öncelikle herkese tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon vardı, çok güzel bir gün oldu. Bizler de burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bizleri de davet ettikleri için tekrardan teşekkür ederiz. Futbolcular olarak gençlere başarılarımızla ilham olmak istiyoruz. Gençlere güzel nesiller bırakmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, sarı-lacivertli camia olarak gençlere yönelik yapılan etkinliklere sporcu ve yöneticiler olarak katkıda bulunduklarını söyledi.

