Ertuğrul Doğan: 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur

Ertuğrul Doğan, 2010-2011 sezonunun şampiyonunun Trabzonspor olduğunu vurgulayıp Ali Koç ve açıklamalarına tepki gösterdi; tartışmanın kapalı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 12:55
Doğan'dan Ali Koç ve 3 Temmuz tartışmalarına net yanıt

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 2010-2011 sezonuna ilişkin tartışmaları açık ve kesin bir dille sonlandırdı: "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır."

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile ilgili açıklamalarını takip ettiklerini belirtti.

Genç'in söylediklerinin arkasında olduklarını vurgulayan Doğan, Ali Koç ve yönetimine şu uyarıda bulundu: "Mağdur edebiyatı yaptıkları konu tapelerle, telefon konuşmalarıyla, hediye edilen arabalarla, verilen fetvalarla, CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil."

Trabzonspor camiasının bu konuda her zaman temiz, beyaz ve berrak taraf olduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı. 3 Temmuz’un ardına saklanarak, 2010-2011 şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

Doğan açıklamasını, yapılan söylemlere ve kullanılan dile dikkat edilmesi tavsiyesiyle sonlandırdı ve bir kez daha tekrarladı: "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor’dur. Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır."

