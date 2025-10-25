Ertuğrul Doğan: '3-4 Ay İçinde Trabzonspor'un Borcu Kalmayacak'

Trabzonspor 59. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Trabzonspor Kulübü 59. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda kulüp yönetimi mali durum, arazi çalışmaları ve sportif hedefler hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Başkan Ertuğrul Doğan dan sezon ve hedef değerlendirmesi

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, sezona iyi başladıklarını belirterek takımda şanssızlık ve hakem hatalarından kaynaklanan puan kayıpları olduğunu söyledi. Doğan, “Aslında burada tüm maçları kazanmış bir başkan olarak da olabilirdim ama hem şanssızlık hem de belirli hakem hataları demeyeceğim, kasıtlarından kaynaklı hakem hatalarından dolayı şu anda 5 puan gerideyiz ama umudumuz var.” ifadelerini kullandı. Ayrıca takımın başında genç ve değerli bir Trabzonsporlu olan Fatih Tekke'nin bulunduğunu vurguladı.

Mali tablo: Borç rakamları ve öngörüler

Doğan, kulübün borçlarıyla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: “Şu anda borcumuz, Uğurcan'ın satışıyla birlikte 2 milyar 850 milyon lira civarında. Bu borcun içerisinde ileriye dönük tüm bonservis ödemeleri de var. Şu anda alınmış olan tüm oyuncuların gelecek tüm taksitlerinin de bedeli vardır.”

Doğan, rakip kulüplerin borçlarının 30 milyar lira seviyelerine ulaştığını belirterek, kendilerinin stratejik hamlelerle borcu 2 milyar 850 milyon lira civarında tuttuklarını ve bunun önemli bir gelişme olduğunu aktardı. Başkan ayrıca “Bugüne kadar ekonomik anlamda çok net şekilde başarılı olduk. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde bir aksilik yaşamazsak artık Trabzonspor'un bir borç konusunun kalmayacağını hep birlikte yaşayacağız.” diyerek iddiasını paylaştı.

Toplantıda denetleme kurulunca açıklanan rakamlar arasında, bordo-mavili kulübün 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla toplam borcunun 4 milyar 255 milyon 973 bin 334 lira olarak bildirildiği de yer aldı.

Araziler ve yatırımlar: Geleceğe yönelik gelir projeleri

Doğan, kulübün mali durumunu düzeltecek yatırımların uzun süredir yapılmadığını söyleyerek, başta Cumhurbaşkanının katkılarıyla dört önemli arazinin tahsis edildiğini ve beşincisi üzerinde çalışıldığını bildirdi. Doğan, arazilerle ilgili planlara dair “Projelerin geliştirilmesi devam ediyor. Bir, gayrimenkul yatırım fonu oluşturup belli ortaklık yapılarıyla bu projeleri yapabiliriz veya dışardan beklediğimiz gelir kalemlerini alıp kendimiz yapabiliriz. Bunlar asla yapılacak ve satılacak projeler olmayacak. Bunların hepsi yapılacak ve Trabzonspor'un mülkünde kalıp yıllar boyu Trabzonspor'a gelir getirici projeler olacak. Bunları satmayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Çağrı: Taraftara ve şehre sahip çıkma çağrısı

Doğan, kulübün futbolcu yetiştirip satmak zorunda olduğunu vurgulayarak gelir farklarına dikkat çekti: stat gelirleri, kombine ve forma satışlarındaki uçurumlar, sponsorluk gelirleri. Ayrıca “stadyumumuzu henüz kendimiz alabildik ama stadyumumuzdan yıllık 5 milyon avro zarar ediyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan, takımın başında Fatih Tekke ile genç ve iyi niyetli bir ekip bulunduğunu belirterek, “Sizden ricam, lütfen takımımıza ve oyuncularımıza hep beraber sahip çıkalım. Hep beraber olmaktan başka hiçbir çare yok.” çağrısını yaptı.

Yerel yönetim ve destek

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Trabzonspor'un şehrin karakterini ve mücadele azmini temsil ettiğini söyleyerek, talepleri üzerine Akyazı'da hazineye ait 173 dönümlük arazinin kalıcı olarak Trabzonspor'a devrinin sağlandığını bildirdi. Genç, “Sağolsun Cumhurbaşkanımız bu talebimizi uygun gördü ve Trabzonspor'umuza kazandırdık. Eylül ayında da imar planını kulübümüzün ve başkanımızın isteği doğrultusunda yaptık. Hayırlı, uğurlu olsun.” dedi. İstanbul'da bir arazinin daha kulübe kazandırılması yönünde çalışmaların sürdüğü de aktarıldı.

Divan üyeleri ve ödüllendirmeler

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bordo-mavililerin geleceği için mali disiplin ve sürdürülebilir projelerin önemine değindi. Toplantıda divan üyeliğinde 45. yılını dolduran eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Celal Ataman, eski asbaşkanlardan Besim Kahraman ve Necip Yücesan ile 35. yılını dolduran üyelere plaket verildi; üyeliğe hak kazananlara belge takdim edildi.

