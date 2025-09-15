Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a Sert Yanıt: 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ali Koç'un açıklamalarına resmi siteden yanıt vererek "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur" dedi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 15:15
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a Sert Yanıt

Doğan: "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'de dün Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenildikleri maçın ardından, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına kulübün resmi internet sitesinden ikinci kez yanıt verdi.

Doğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un yapmış olduğu seviyesiz, gerçekleri çarpıtan ve Trabzonspor camiasına karşı haddini aşan açıklamalarını ibretle takip ettik. Fenerbahçe Başkanı'nın ağzına sakız ettiği 'kumpas' söylemi 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir. Oynadığımız maçtan sonra canlı yayında Fenerbahçeli yöneticinin 'ikinci yarıda hakem taraf değiştirdi' ifadeleri de muhatap olduğumuz 'zekaların' ne derecede olduğunu göstermektedir. Fenerbahçe Kulübünü yönetenlerin 'zihniyeti' ve 'ciddiyeti' logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir. 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir."

