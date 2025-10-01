Ertuğrul Doğan: MHK Türk Futbolunun Kanayan Yarası — Trabzonspor'un Planları

Ertuğrul Doğan: MHK Türk Futbolunun Kanayan Yarası

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Reges Elektrik ile düzenlenen sponsorluk imza töreninde kulübün ve Türk futbolunun gündemindeki başlıkları değerlendirdi.

MHK ve TFF değerlendirmesi

Doğan, MHK için "MHK, Türk futbolunun kanayan yarası. Trabzonspor'un bu konudaki tavrı 2 yıldır açıklamalarıyla çok net. Kulüpler Birliğinde hemen hemen tüm kulüplerimiz bu konudan rahatsız. Önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında bu konuyu konuşacağız. Orada kulüplerimizin yapacağı yorumlar ve talepler doğrultusunda gereken açıklamaları yapacağız." dedi.

TFF ile ilgili olarak Doğan, "TFF, geldikleri günden beri yayın gelirini artırmak için çok ciddi çalışıyor. Haklarını teslim etmek lazım. Çok ciddi planlamaları da var. Bu rakamlarda kalmaması ve artması gerekiyor." ifadelerini kullandı ve Kulüpler Birliği olarak çözüm için hazır olduklarını belirtti: "Şahsi görüşüm ve kulübümüzün görüşü bu MHK ile olmayacağı yönünde."

Hakemler ve VAR uygulamaları

Doğan, MHK ve hakemlere ilişkin kamuoyundaki güvensizliğe dikkat çekerek, "Bunun sebebi ben değilim. TFF Başkanı da değil. Burayı düzeltmesi gereken MHK Başkanı. Şu ana kadar bir gelişme görmedik." değerlendirmesinde bulundu. Örnek vererek, "Bu haftaki Fatih Karagümrük maçında yine çok ilginç bir şey yaşandı. Video Yardımcı Hakem (VAR), hakem arkasını dönmüş giderken bile neredeyse, 'Gel penaltıyı iptal et.' diyecek." dedi.

Doğan, Anadolu kulüplerinin hakemler konusunda en büyük sıkıntıyı yaşadığını ve Kulüpler Birliği Başkanlığı dönemindeki amacının bu mağduriyetleri gidermek olduğunu vurguladı.

Uğurcan Çakır'ın ayrılık süreci

Uğurcan'ın Galatasaray transferine ilişkin Doğan, "Uğurcan bizim kaptanımızdı. Trabzonspor'a çok önemli hizmetleri oldu. ... Uğurcan'ın ayrılmasını istemezdim. Takımımızın kaptanı, sahada takım Uğurcan'a emanet. Sahada takım emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa başkan olarak her türlü tedbiri almak, maksimum getiriyi kulübe sağlamak zorundaydım. Transfer tarihi bir bonservisle tamamlandı. Gönül ayrılık istemezdi." ifadelerini kullandı.

Başkan, Uğurcan için teşekkür ederek oyuncunun transfer sürecindeki tutumuna ve kulübe sağladığı katkıya dikkat çekti.

Onana'nın bonservisi ve maliyet

Manchester United'dan kiralanan Andre Onana hakkında Doğan, "Onana, bonuslarla birlikte 65 milyon avroya mal olan bir futbolcu. Trabzonspor'un şu anda o rakamlarda bir transfer yapması söz konusu değil. Teknik ekibimiz oyuncudan, oyuncu da Trabzon'dan memnunsa sezon sonu ne yapılabileceğine bakacağız." dedi.

Fatih Tekke ve kadro süreci

Teknik direktör Fatih Tekke konusunda Doğan, "Sayın Fatih Tekke'de ısrarcı olmalıyız." çağrısında bulundu ve Tekke ile ekibinin yoğun emek verdiğini vurguladı. Doğan, genç oyuncu yapılanmasına göre transferlerin planlandığını, izleme ekibinin ciddi tespitleri olduğunu ve devre arası transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Ayrıca Portekiz ve Fransa ikinci liglerinde kulüp satın alma planlarından bahsederek genç oyuncuların yetiştirilmesine yönelik stratejilerini aktardı.

Vergi borçları ve transfer yasağı

Doğan, geçmiş döneme ait vergi borçları nedeniyle yaz transfer döneminde yaşanan sorunu anlattı: "Trabzonspor'un 3 milyarın üzerinde vergi borcu vardı. Transfer döneminde 20 gün hesaplarımıza bloke konuldu."

Bu süreçte Maliye ile görüşmeler yapıldığını, Trabzonlu siyasilerin de desteğiyle yeni bir anlaşma sağlandığını ve yaklaşık 2 aydır anlaşma şartlarının yerine getirildiğini belirtti.

Borçların kapatılması ve ekonomik hedefler

Doğan, önceliğin kulübün ekonomisini düzeltmek olduğunu belirterek, "Bünyemize kattığımız 4 önemli arazi Trabzonspor'un geleceğini kurtaracak. ... İnşallah yakın zamanda borçlarının tamamını kapatan ilk kulüp olacağız." dedi.

Başkan, rakiplerin yüksek stat ve mülk gelirlerine dikkat çekti ve bu alanda rekabet edebilmek için gelir kaynaklarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kartal ve Akyazı projeleri

Doğan, kulübün gayrimenkul yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirterek, "Kartal ve Akyazı ile ilgili son aşamaya geldik. Aralık ayında kongre üyelerimize sunumu gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

Trabzonspor ile Reges Elektrik arasındaki futbol takımı forma kol altı sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, Raffles Otel'de gerçekleştirildi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (solda) ile Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Enver Altuncu (sağda) sponsorluğa imza attı.