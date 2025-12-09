DOLAR
Erzincan'da Cirit Gösterisi 14 Aralık 2025: Veteranlar vs Gençler

Erzincan’da geleneksel cirit gösterisi 14 Aralık 2025 Pazar günü Fatih Mahallesi Cirit Sahası’nda gerçekleşecek; Erzincan Veteranlar ile Erzincan Gençler karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 18:55
Erzincan'da Geleneksel Cirit Gösterisi 14 Aralık 2025'te

Erzincan’da geleneksel cirit kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen cirit gösterisi, 14 Aralık 2025 Pazar günü cirit severlerle buluşuyor. Etkinlik, bölgenin kültürel mirasını sürdürmeyi amaçlıyor.

Etkinlik Bilgileri

Yer: Fatih Mahallesi Cirit Sahası

Tarih: 14/12/2025 - Pazar

Saat: 13:00

Gösteri: Erzincan Veteranlar ile Erzincan Gençler karşı karşıya gelecek.

Yerel halk ve cirit meraklıları, bu geleneksel buluşmada takım ruhunu ve atlı spor kültürünü yakından izleyebilecek.

