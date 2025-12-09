Erzincan'da Cirit Gösterisi 14 Aralık 2025: Veteranlar vs Gençler

Erzincan'da Geleneksel Cirit Gösterisi 14 Aralık 2025'te

Erzincan’da geleneksel cirit kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen cirit gösterisi, 14 Aralık 2025 Pazar günü cirit severlerle buluşuyor. Etkinlik, bölgenin kültürel mirasını sürdürmeyi amaçlıyor.

Etkinlik Bilgileri

Yer: Fatih Mahallesi Cirit Sahası

Tarih: 14/12/2025 - Pazar

Saat: 13:00

Gösteri: Erzincan Veteranlar ile Erzincan Gençler karşı karşıya gelecek.

Yerel halk ve cirit meraklıları, bu geleneksel buluşmada takım ruhunu ve atlı spor kültürünü yakından izleyebilecek.

