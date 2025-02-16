Erzincan'da Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu Yarışları Tamamlandı

Erzincan'da düzenlenen Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu Yarışları sona erdi, kazananlar Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 19:38
Erzincan'da Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu Yarışları Tamamlandı

Erzincan'da Snowboard Heyecanı Sona Erdi

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen "Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu Yarışları" Erzincan'da başarıyla tamamlandı. Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonda, küçük ve büyükler kategorisinde 19 ilden 195 sporcu mücadele etti.

Dereceye Girenler Türkiye Şampiyonası'na Yükseliyor

Yarışmalarda, dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Sporcuların ödülleri ise düzenlenen törende verildi.

Ödül Törenine Yoğun Katılım

Ödül dağıtımına Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ve diğer yetkililer katılarak, sporcuları tebrik etti.

Bu yılki etkinlik, kış sporlarına olan ilgiyi artırarak, yerel ve ulusal düzeyde kazanan sporcuların kariyerlerinde önemli bir dönüm noktası olacağa benziyor.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Erzincan'da düzenlenen "Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu...

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Erzincan'da düzenlenen "Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu Yarışları" tamamlandı. Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, küçük ve büyükler kategorisinde 19 ilden 195 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda dereceye girenler, Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Erzincan'da düzenlenen "Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu...

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Erzincan'da düzenlenen "Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu Yarışları" tamamlandı. Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, küçük ve büyükler kategorisinde 19 ilden 195 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda dereceye girenler, Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

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