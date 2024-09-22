Erzincan'da Trofe Kazananlar Belli Oldu: Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası Erzincan'da Sona Erdi
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde tamamlandı. Organizasyon, Semiz Ali Mera Alanı'nda 700 metrelik parkurda gerçekleştirildi ve etkinliğe 20 ilden toplamda 132 sporcu katılım sağladı.
Heyecanlı Müsabakalar ve Ödül Töreni
Katılan sporcular, kadın ve erkek kategorilerinde performans sergiledi. Turnuvada en yüksek başarıyı gösteren sporculara ödülleri, Üzümlü Belediye Başkanı Lütfü Yakut, TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz ve Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Çöpür tarafından verildi.
Dereceye Giren Sporcular
Şampiyonada öne çıkan sporcular ve dereceleri aşağıda yer almaktadır:
- 50 yaş ve üstü 50 lb limitli karma hava koşusu:
- 1. Mustafa Koçak (Tokat)
- 2. Mehmet Demir (Adana)
- 3. Murat Herem (Düzce)
- 18-49 yaş 50 lb limitli karma hava koşusu:
- 1. Ömer Çağlayan (Mersin)
- 2. Serdar Arslan (Düzce)
- 3. Şebnem Saliha Çakıroğlu (İstanbul)
- Mürekkep yay karma hava koşusu:
- 1. İsmail Göllüoğlu (Ankara)
- 2. Fatih Yıldız (İstanbul)
- 3. Mehmet Demir (Adana)
- Kadınlar sınırsız çekiş kuvveti hava koşusu:
- 1. Şebnem Saliha Çakıroğlu (İstanbul)
- 2. Fatma Ayvacı (İstanbul)
- 3. Nagihan Tunç (İstanbul)
- Erkekler sınırsız çekiş kuvveti hava koşusu:
- 1. İsmail Göllüoğlu (Ankara)
- 2. Fatih Yıldız (İstanbul)
- 3. Mehmet Demir (Adana)
Bu şampiyona, Türk okçuluğunun gelişimine katkı sağlarken, ulusal düzeyde de yetenekli sporcuların keşfedilmesine zemin oluşturdu.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Erzincan'da düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Erzincan'da düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Erzincan'da düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Erzincan'da düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Erzincan'da düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Erzincan'da düzenlenen Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.