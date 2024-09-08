Erzincan'da Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Ödül Töreni Gerçekleşti

Orkut Baysal Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Erzincan’da başarıyla tamamlandı. Bu organizasyon, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından gerçekleştirildi.

Ödül Töreni Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu'nda Yapıldı

Hava koşullarının etkisi altında geçen şampiyona sonrasında, dereceye giren sporcular için Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu’nda ödül töreni düzenlendi.

Ödüllerini Aldılar

Ödülleri, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, As Başkan Abdullah Kahraman ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Çöpür takdim etti.

Şampiyonada Dereceye Girenler

Takımlar

Ankara Yamaç Paraşütçüleri Spor Kulübü Albatros Sportif Havacılık Spor Kulübü Maraş Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü

Kadınlar Kategorisi

Emine İnan Roya Pooralmehtarian Cansu Atabey

Gençler Kategorisi

Utku Berk Ersoy Berke Eyüp Özcan Mert Efe Ceylan

Sport Kategorisi

Nuri Gül Afshin Totonchi Mert Sarışınkaya

Genel Kategorisi

Ferdi Toy Utku Berk Ersoy Dora Göksal

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Nuri Gül İsa Kaya Ali Atay

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