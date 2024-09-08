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Erzincan'da Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Ödül Töreni Gerçekleşti

Erzincan'da yapılan Orkut Baysal Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası sona erdi, ödüller sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 18:09
Erzincan'da Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Ödül Töreni Gerçekleşti

Orkut Baysal Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Erzincan’da başarıyla tamamlandı. Bu organizasyon, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından gerçekleştirildi.

Ödül Töreni Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu'nda Yapıldı

Hava koşullarının etkisi altında geçen şampiyona sonrasında, dereceye giren sporcular için Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu’nda ödül töreni düzenlendi.

Ödüllerini Aldılar

Ödülleri, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, As Başkan Abdullah Kahraman ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Çöpür takdim etti.

Şampiyonada Dereceye Girenler

Takımlar

  1. Ankara Yamaç Paraşütçüleri Spor Kulübü
  2. Albatros Sportif Havacılık Spor Kulübü
  3. Maraş Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü

Kadınlar Kategorisi

  1. Emine İnan
  2. Roya Pooralmehtarian
  3. Cansu Atabey

Gençler Kategorisi

  1. Utku Berk Ersoy
  2. Berke Eyüp Özcan
  3. Mert Efe Ceylan

Sport Kategorisi

  1. Nuri Gül
  2. Afshin Totonchi
  3. Mert Sarışınkaya

Genel Kategorisi

  1. Ferdi Toy
  2. Utku Berk Ersoy
  3. Dora Göksal

Ekstra Kategorilerde Bülten

Türkiye Şampiyonası Sport

  1. Nuri Gül
  2. İsa Kaya
  3. Ali Atay

Türkiye Şampiyonası Kadınlar

  1. Emine İnan
  2. Cansu Atabey
  3. Hüveyda Nilay Tekbakıroğlu

Türkiye Şampiyonası Genel

  1. Ferdi Toy
  2. Utku Berk Ersoy
  3. Dora Göksal

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