Erzincan'da Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Ödül Töreni Gerçekleşti

Orkut Baysal Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Erzincan’da başarıyla tamamlandı. Bu organizasyon, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından gerçekleştirildi.
Ödül Töreni Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu'nda Yapıldı
Hava koşullarının etkisi altında geçen şampiyona sonrasında, dereceye giren sporcular için Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu’nda ödül töreni düzenlendi.
Ödüllerini Aldılar
Ödülleri, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, As Başkan Abdullah Kahraman ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Çöpür takdim etti.
Şampiyonada Dereceye Girenler
Takımlar
- Ankara Yamaç Paraşütçüleri Spor Kulübü
- Albatros Sportif Havacılık Spor Kulübü
- Maraş Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü
Kadınlar Kategorisi
- Emine İnan
- Roya Pooralmehtarian
- Cansu Atabey
Gençler Kategorisi
- Utku Berk Ersoy
- Berke Eyüp Özcan
- Mert Efe Ceylan
Sport Kategorisi
- Nuri Gül
- Afshin Totonchi
- Mert Sarışınkaya
Genel Kategorisi
- Ferdi Toy
- Utku Berk Ersoy
- Dora Göksal
Ekstra Kategorilerde Bülten
Türkiye Şampiyonası Sport
- Nuri Gül
- İsa Kaya
- Ali Atay
Türkiye Şampiyonası Kadınlar
- Emine İnan
- Cansu Atabey
- Hüveyda Nilay Tekbakıroğlu
Türkiye Şampiyonası Genel
- Ferdi Toy
- Utku Berk Ersoy
- Dora Göksal