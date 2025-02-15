Erzincan Ergan Dağı'nda Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu Yarışları Start Aldı

Ergan Dağı'nda Heyecan Dolu Yarışlar

Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından organize edilen Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu Yarışları başladı. Bu yıl büyük bir katılımla gerçekleşen etkinlik, 195 sporcunun farklı illerden mücadele edeceği iki günlük bir organizasyon olarak planlandı.

Dereceye Girenler Türkiye Şampiyonası'na Yükselecek

Yarışmanın öncesinde düzenlenmiş olan 1. Etap Kutlu Dumlu Yarışlarında ve bu yılki etkinlikte başarılı olan sporcular, Türkiye Şampiyonası'na gitme hakkı kazanacaklar. Katılımcılar, kayak sporu tutkusunu ve yeteneklerini sergileyerek kazananlar arasına girmeyi hedefleyecekler.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen "Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu Yarışları" başladı.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen "Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu Yarışları" başladı.