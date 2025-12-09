Erzincan Rüzgârı: Havalı Silahlar Seçmelerinde Millî Takım Başarısı

Erzincan rüzgârı Havalı Silahlar Millî Takım Seçmelerinde

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Millî Takım Seçme Müsabakalarında Erzincanlı sporcular dikkat çeken dereceler elde etti. Yarışmalar, farklı yaş ve disiplinlerde heyecanlı mücadelelere sahne oldu.

Büyük Erkekler Havalı Tüfek

Galip Berat Afal, gösterdiği üstün performansla Türkiye üçüncüsü olurken, aynı zamanda Millî Takım baraj puanını aşarak ulusal takımda yer alma hakkı kazandı.

U18 Bayanlar Havalı Tüfek

Nisanur Özatalay, U18 Bayanlar havalı tüfek disiplininde mücadelesinde baraj puanını geçerek Millî Takım yolunda önemli bir adım attı.

Genç Erkekler Havalı Tüfek Takım

Genç Erkekler takım kategorisinde Erzincan'ı temsil eden Kerimcan Karanlık, Berat Kütük ve Berkay Çorludandan oluşan ekip, gösterdikleri başarılı performansla Türkiye üçüncülüğüne ulaşarak kürsüye çıktı.

Tüm sporcular ve antrenörler başarıları nedeniyle tebrik edildi; Erzincan'ı gururlandıran bu sonuçların devamı dileğiyle kutlamalar paylaşıldı.

